El Cabildo de Gran Canaria refuerza los tótems SOS de socorrismo en las playas en cuatro municipios

Los dispositivos de la Red de Seguridad OneUP impulsada por el Cabildo de Gran Canaria ya han contribuido al rescate de ocho personas en tres emergencias registradas en las playas de El Pirata, Arinaga y La Laja. La Corporación insular ampliará ahora esta red con una nueva inversión de 200.000 euros destinada a instalar más sistemas en cuatro municipios de la Isla: San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Telde y Valleseco.

La ampliación recibió el respaldo del último Pleno del Cabildo de Gran Canaria, que aprobó una modificación presupuestaria que incorpora otros 200.000 euros para continuar extendiendo los dispositivos. La nueva partida procede del área de Turismo y se distribuirá entre cuatro municipios.

En concreto, San Bartolomé de Tirajana recibirá 75.000 euros, mientras que Mogán y Telde contarán con 50.000 euros cada uno. Los 25.000 euros restantes se destinarán a Valleseco. La inversión permitirá continuar con la instalación de los sistemas de seguridad en diferentes puntos.

La primera fase del proyecto contó con una inversión de 235.000 euros, canalizada a través de la Consejería de Presidencia, con la que se instalaron 19 dispositivos en distintos puntos de Gran Canaria. Tres de ellos han sido utilizados hasta ahora durante situaciones de emergencia, permitiendo facilitar una primera respuesta mientras llegaban los servicios profesionales de salvamento.

En la playa de El Pirata (San Bartolomé de Tirajana) los dispositivos fueron empleados para auxiliar a tres personas; en Arinaga (Agüimes), a otras tres; y en La Laja (Las Palmas de Gran Canaria), a dos más. Según el Cabildo, las actuaciones evidencian la utilidad de acercar medios de rescate a las zonas de baño y facilitar una intervención durante los primeros minutos de una emergencia.

Primera respuesta

Los dispositivos, identificables gracias a su color rojo y dos metros de acero inoxidable, cuentan en su interior con un kit de salvavidas inteligente. Tan solo hay que romper el cristal que los resguarda del exterior gracias al martillo que lleva incorporado en uno de sus laterales.

Están concebidos como un recurso complementario a los medios profesionales de salvamento y emergencias. Los tótems pueden ser utilizados directamente por ciudadanos que se encuentren ante una situación de peligro y permiten acceder a un dispositivo de flotación autoinflable.