El Cabildo de Gran Canaria destina 1,6 millones a reforestar 22.000 hectáreas

El Cabildo de Gran Canaria destina 1,6 millones de euros para garantizar el mantenimiento de las repoblaciones forestales realizadas en la isla durante cuatro años. La principal novedad del contrato es la ampliación del ámbito de actuación, que pasa de un máximo de 412 a unas 22.000 hectáreas potenciales, correspondientes a la totalidad de las propiedades forestales gestionadas por la Corporación insular.

La licitación, promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, contempla un presupuesto base de 1.602.973 euros para un periodo inicial de 48 meses. El procedimiento incluye un incremento de 2,05 millones de euros si se aplican las posibles prórrogas y modificaciones. La previsión inicial sitúa la ejecución entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2030.

Reposición de 4.000 plantas al año

La contratación pretende asegurar que los árboles plantados en las distintas campañas de reforestación puedan sobrevivir y desarrollarse. Entre las principales actuaciones figuran los riegos de mantenimiento, especialmente durante los meses de verano y los periodos de sequía; el desbroce de la vegetación que compite con los ejemplares plantados y la reposición de aquellos árboles que no hayan sobrevivido.

El contrato calcula además la reposición de unas 4.000 plantas cada año, junto con la colocación de sus correspondientes protectores

El contrato calcula además la reposición de unas 4.000 plantas cada año, junto con la colocación de sus correspondientes protectores. Los desbroces se realizarán de forma manual o mediante motodesbrozadoras para retirar especies que puedan dificultar el crecimiento de los árboles, como zarzas, helechos o cañas.

También en parcelas privadas

La ampliación del ámbito permitirá actuar no solo en terrenos de titularidad pública, sino también en parcelas privadas sometidas a convenios, consorcios o acuerdos de gestión con el Cabildo. De esta manera, el servicio podrá extenderse por distintos Espacios Naturales Protegidos y otras propiedades forestales bajo gestión de la Corporación.

El procedimiento se enmarca en la estrategia de mitigación de la desertización y los efectos del cambio climático

El Cabildo atribuye la necesidad de recurrir a este servicio externo, entre otras razones, a la insuficiencia de medios propios para atender una superficie tan extensa. Durante el verano, además, buena parte de los trabajadores forestales de la Corporación se destinan a las tareas de prevención y extinción de incendios, lo que reduce la capacidad disponible para las labores ordinarias de mantenimiento de las repoblaciones.

La contratación también se enmarca en la estrategia de recuperación de la masa forestal de Gran Canaria ante los efectos de la desertización y el cambio climático. La documentación señala, en particular, la fuerte reducción que han experimentado formaciones como el monteverde, cuya superficie actual se sitúa en torno al 8% de su extensión original.

Los pliegos distribuyen las actuaciones por tres áreas: zona norte, que contempla la mayor parte del presupuesto, cumbre y vertiente sur

Tres zonas

El servicio se divide en cuatro lotes según el ámbito de actuación. El primero, correspondiente a la zona Norte, concentra la mayor dotación, con 806.593,84 euros, y abarca enclaves como Cruce de Ariñez, Lo Blanco, Gomestén, Los Andenes, San José del Álamo, Los Tilos de Moya, Osorio y El Brezal.

El segundo, con 231.398 euros, cubrirá la zona de Cumbre, mientras que el tercero, dotado con 484.859,80 euros, actuará en la vertiente Sur, en espacios como Cortadores, La Manzanilla, Cañada Honda, La Data, La Cernicalera y Bentayga. Y el cuarto lote, con 80.121,60 euros, se reserva al seguimiento técnico del servicio.