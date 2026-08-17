El Cabildo de Gran Canaria duplica el plazo para resolver las ayudas de reparación de casas a personas vulnerables

El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria ha duplicado el plazo disponible para resolver y notificar las ayudas destinadas a obras de reparación de primera necesidad en viviendas de familias en situación de vulnerabilidad económica, ante el volumen de solicitudes recibidas. La convocatoria, que cuenta con una dotación inicial de 800.000 euros ampliable hasta superar los 1,5 millones de euros, ha recibido más de 700 peticiones, una cifra que ha desbordado la capacidad de gestión del organismo.

La ampliación, aprobada mediante decreto el pasado 10 de julio y publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), extiende en seis meses el plazo inicialmente previsto. De esta forma, el procedimiento pasa de disponer de un máximo de seis meses para su resolución a contar con doce meses desde el inicio del plazo de solicitudes. El límite, por tanto, se desplaza del 14 de noviembre de 2026 al 14 de mayo de 2027.

El Consorcio justifica la ampliación del plazo por la situación actual de su plantilla, que rondaba los 15 trabajadores. Además de la reducción de la capacidad operativa durante el periodo estival por las vacaciones, recientemente, tres empleados han cesado y el organismo se encuentra tramitando la cobertura de esas plazas por acumulación de tareas, principalmente en las categorías de administrativos y auxiliares.

Revisión detallada

El Consorcio señala que sus recursos técnicos actuales son limitados para afrontar el análisis de las más de 700 solicitudes dentro del plazo inicialmente establecido, dado que la tramitación requiere una revisión detallada de documentación relacionada con la situación económica y social de las familias, así como informes técnicos municipales sobre las obras solicitadas.

La ampliación pretende evitar que la elevada carga de trabajo provoque el incumplimiento de los plazos legales o la caducidad del procedimiento y garantizar que las peticiones puedan ser valoradas en su justa medida. El acuerdo de ampliación, conforme a la normativa de procedimiento administrativo, no admite recurso.

El sistema para conceder las ayudas

La convocatoria, que fue aprobada el 30 de abril, ya ha finalizado el periodo para presentar solicitudes (del 14 de mayo al 15 de junio). El Consorcio realizará las concesiones mediante un sistema de baremación que tendrá en cuenta tanto las características técnicas de las obras como la situación económica y las circunstancias sociales de cada unidad familiar.

Entre los requisitos se encuentra estar empadronado y residir habitualmente en la vivienda desde al menos seis meses antes de la solicitud, acreditar la situación de vulnerabilidad económica, no haber sido beneficiario de estas ayudas en la convocatoria anterior y que ningún miembro de la unidad familiar sea propietario de otra vivienda.

Reparaciones urgentes frente a lentitud administrativa

Las ayudas están destinadas a financiar reparaciones urgentes en viviendas de personas en situación de vulnerabilidad. Cada familia puede recibir hasta 18.000 euros para actuaciones como la reparación de humedades, el arreglo de estructuras, paredes, techos y forjados, la reposición de aislamientos, la sustitución de puertas y ventanas deterioradas o la instalación de elementos de seguridad.

Sin embargo, esto no implica que quienes finalmente sean beneficiarios tengan que esperar a mayo de 2027, o fechas posteriores, para reparar sus viviendas. Las propias bases de la convocatoria permiten la ejecución anticipada de las actuaciones necesarias antes de recibir el dinero, siempre que se acredite mediante un informe técnico municipal o del Consorcio la necesidad y urgencia extrema de la obra. De este modo, el Consorcio trata de equilibrar la agilidad que demandan las situaciones de emergencia social con la lentitud administrativa.

Más de 150 vivienda en 2024

El programa del Cabildo de Gran Canaria, gestionado a través del Consorcio de Viviendas, pretende mejorar las condiciones de habitabilidad de hogares que necesitan intervenciones que sus propietarios no pueden afrontar por su situación económica. En la última convocatoria, correspondiente a 2024, las ayudas permitieron actuar en 155 viviendas de familias vulnerables, con una inversión conjunta de 1,27 millones de euros.

La nueva convocatoria partió con 800.000 euros, aunque el Cabildo ya había previsto incrementar posteriormente los fondos hasta superar los 1,5 millones, con el objetivo de atender al mayor número posible de solicitudes. La ampliación del plazo permitirá ahora al Consorcio completar la revisión de las peticiones y resolver la convocatoria con un margen adicional de seis meses.