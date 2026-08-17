El Cabildo de Gran Canaria extiende los dispositivos OneUP tras ocho rescates en la costa

El Cabildo de Gran Canaria destina otros 200.000 euros a ampliar la Red de Seguridad OneUP en distintos puntos de la isla, después de que sus dispositivos intervinieran en tres emergencias que afectaron a ocho personas.

La nueva inversión se suma a los 235.000 euros que la Consejería de Presidencia destinó a la primera fase, con 19 dispositivos distribuidos por diferentes zonas del litoral grancanario.

La experiencia de los equipos instalados centra ahora la estrategia insular en la extensión de un sistema pensado para actuar durante los primeros minutos de una emergencia acuática.

La propia institución sitúa su utilidad en facilitar una “respuesta inmediata” y acercar los medios de flotación a quienes se encuentran en la zona mientras acuden los recursos profesionales de salvamento.: El P

Ocho personas auxiliadas en tres playas: El Pirata, Arinaga y La Laja

Tres dispositivos participaron hasta ahora en actuaciones en las playas de El Pirata, Arinaga y La Laja. En El Pirata se prestó ayuda a tres personas, la misma cifra que en Arinaga, mientras que en La Laja recibieron asistencia dos personas.

En esos episodios, personas presentes en las playas utilizaron los equipos para dar una primera respuesta hasta la llegada de los servicios de emergencia. El Cabildo subraya así el papel de los “minutos decisivos” que transcurren entre la detección de una situación de peligro y la intervención de los profesionales.

Cuatro municipios reciben nuevas partidas

El último Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó los nuevos 200.000 euros dentro de una modificación presupuestaria del área de Turismo. La distribución reserva 75.000 euros para San Bartolomé de Tirajana, 50.000 euros para Mogán, otros 50.000 euros para Telde y 25.000 euros para Valleseco.

La decisión prolonga una línea de inversión que comenzó desde Presidencia y que ahora incorpora recursos de otra área insular. En conjunto, ambas partidas alcanzan 435.000 euros, con una primera fase centrada en la implantación de los equipos y una segunda orientada a ampliar su presencia territorial.

Dispositivos accesibles para cualquier ciudadano que esté ante una emergencia

Los tótems OneUP permiten acceder a un dispositivo de flotación autoinflable que cualquier ciudadano puede emplear ante una emergencia. El planteamiento busca facilitar una primera intervención sin obligar a la persona que presta ayuda a entrar en el agua o exponerse de forma innecesaria a la situación de riesgo.

El sistema no sustituye a los servicios profesionales de salvamento. La nota del Cabildo lo presenta como un “complemento a los dispositivos profesionales de salvamento”, con la función de añadir un recurso accesible en el lugar de la emergencia y reducir el tiempo hasta la primera asistencia.

Una estrategia insular con más presencia en el litoral: tres intervenciones y ocho personas auxiliadas

La ampliación traslada el modelo a nuevos puntos de Gran Canaria y vincula la inversión a una política de prevención en el litoral. Los primeros usos aportan un dato concreto para evaluar su funcionamiento: tres intervenciones y ocho personas auxiliadas desde la puesta en marcha de la red.

Con las nuevas partidas, el Cabildo extiende una infraestructura que combina recursos públicos de emergencia con dispositivos de uso ciudadano.

El siguiente desarrollo de la red se concentra en aumentar su cobertura en la isla y mantener estos equipos como apoyo previo a la intervención de los servicios de salvamento.