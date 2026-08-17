Estudio ambiental: casi 500 especies marinas se apiñan en la costa de la piscifactoría (2)

El litoral en el que se pretende poner en marcha una granja de cría en cautividad de lubina con 24 jaulas entre La Aldea y Artenara gracias a una concesión concentra cerca de medio millar de especies marinas, de las que unas 70 están muy protegidas por la legislación vigente. El estudio de impacto ambiental de la empresa Gran Canaria Bass Company sobre la presencia de vegetación y fauna señala en cualquier caso que durante los trabajos de campo en la zona apenas pudieron visualizarlas.

Como publicó el domingo este periódico, la viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias acaba de remitir a los organismos implicados el documento de impacto ambiental para recabar una consulta sobre «los posibles efectos significativos del proyecto, que incluirán el análisis de los posibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes que incidan en el proyecto».

Situación de la concesión para instalar una granja marina entre La Aldea y Artenara. / LP / DLP

Los afectados tienen ahora 30 días hábiles para responder dentro del proyecto de tramitación de la concesión a la empresa Gran Canaria Bass Company, que pretende instalar 24 jaulas flotante para cultivar lubina (aunque se abre al medregal o seriola y el pargo o bocinegro) entre la Baja de Cabrera y Piedra de la Fuente (junto a la playa virgen de Las Arenas), con una inversión de casi siete millones de euros que dará empleo directo a 60 trabajadores cuando esté a pleno rendimiento.

Ocho años de tramitación

El inventario de peces recogido en el proyecto de la instalación de un cultivo de lubina en la denominada zona GC-9 del Plan Regional de Acuicultura realiza una descripción del ambiente marino, para luego determinar la posible afección que podría ocasionar la piscifactoría.

El plan anual de seguimiento de avifauna detalla diferentes especies observadas. En este caso, hay avistamientos en cuanto a avifauna de la gaviota patiamarilla, que son las más habituales y que aparecen durante todos los meses de muestreo. A su vez, la pardela cenicienta se observa a lo largo de agosto y septiembre de 2025 principalmente. Se indican también avistamientos puntuales de petrel de Bulwer en agosto y la garceta común desde noviembre de 2025 a enero de 2026.

En términos globales, los autores del trabajo han registrado seis especies de tortugas con presencia potencial en el noroeste de Gran Canaria, de las cuales cuatro están incluidas en el catálogo canario de especies protegidas, así como también 28 especies de cetáceos con presencia potencial, de las cuales 26 están protegidas en convenios suscritos por España.

A esto se suman 15 especies de gusanos, 20 de anémonas (tres protegidos), nueve corales (tres protegidos), 29 hidrozoos, medusas, ctenóforos, tunicados, briozoos y esponjas (una de ellas protegida) con posible estancia en la comarca. El listado de posibles afecciones detalla en uno de sus anexos que hay 147 especies y subespecies de peces óseos (osteíctios y agnatos) con presencia potencial. Además habría que añadir siete especies salvaguardadas por la legislación vigente y cuya pesca o captura está prohibida, con un total de 154 especies.

Delimitación de la granja de cría de pescado en cautividad, en la costa de La Aldea y Artenara. / LP / DLP

Hay contabilizadas 22 especies y subespecies de elasmobranquios, a lo que se sumarían 10 protegidas. También se recogen 91 especies y subespecies de crustáceos moluscos, a lo que se suman otras cinco bajo control estricto. De igual forma se han registrado 48 variedades de moluscos, y otras nueve protegidas. El proyecto recopila 22 especies de equinodermos con presencia potencial, a lo que se suman siete en riesgo.

Sin sebadales ni tiburones

El trabajo detalla que no se observaron sebadales en el área de estudio. Y, dada su importancia, se llevó a cabo una búsqueda por su vulnerabilidad sin éxito de la Gongolaria abies-marina, como tampoco de las algas rojas, ni verdes.

Tampoco se localizaron tiburones, ni tamboriles durante los trabajos de campo, morenas o corvinas, que puede ser habituales en su costa, pese a que es una zona muy virgen. Lo mismo pasa con el angelote, algunas variedades de tiburones, la raya o mantelinas, muy protegidas, aunque la zona tiene un fondo arenoso.

El documento concluye que los efectos de la actuación sobre los objetivos ambientales de la estrategia marina de la Demarcación Marina Canaria «en principio, no pondrá en riesgo la consecución del buen estado ambiental». A su vez, la alternativa seleccionada se encuentra alejada de los campos de gorgonias, de alto valor.

La zona de desarrollo de la piscifactoría goza del máximo nivel de prioridad en cuanto a su desarrollo. Es decir, cuenta con el estudio de selección de zonas aptas para la acuicultura, realizado en el año 2012, y en las que la valoración global del impacto sobre los elementos del medio ambiente, desarrollado en la evaluación de consecuencias ambientales, da como resultado «nada significativo».

Buceo

El proyecto ha tenido en cuenta las distancias establecidas en el Plan Regional con respecto a diferentes tipos de comunidades marinas (como las praderas de fanerógamas y algas). Como también se aleja de cuevas marinas, yacimientos arqueológicos, comunicaciones marítimas, y puntos de buceo.

Noticias relacionadas

El estudio ha evaluado seis alternativas de ubicación dentro de la delimitación territorial, eligiendo la que se estima más óptima.