Estudio ambiental: el proyecto de acuicultura en la costa de La Aldea descarta la presencia de pecios y restos históricos

El proyecto en tramitación de la granja marina para la cría en cautividad de pescado en la costa de La Aldea y Artenara descarta la presencia de pecios y restos de interés subacuático. El estudio de impacto ambiental defiende que la actuación en la que se invertirán unos 6,8 millones de euros y dará empleo a 60 trabajadores cuando esté a pleno rendimiento es «compatible» con la conservación de la zona.

La piscifactoría en una franja litoral casi virgen del este de Gran Canaria da un paso más en su tramitación administrativa, pese a la corriente social y política en contra. Como publicó el domingo y lunes este periódico, la viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias acaba de remitir a los organismos implicados el documento de impacto ambiental para recabar una consulta sobre «los posibles efectos significativos del proyecto, que incluirán el análisis de los posibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes que incidan en el proyecto». La respuesta debe llegar antes de 30 días hábiles.

20 metros de profundidad

La piscifactoría promovida por Gran Canaria Bass Company estaría formada por 24 jaulas flotantes de engorde, posicionadas en tres filas de ocho jaulas. En total, la instalación marina cuenta con 450.000 metros cuadrados en su totalidad, de los cuales las jaulas ocupan 86.400 metros.

Zona de interés acuícola de La Aldea y el punto seleccionado para el proyecto. / LP / DLP

Cada vivero está provista con redes de 20 metros de profundidad y el volumen teórico de cultivo es de 339.292 metros cúbicos en conjunto, entre la Baja de Cabrera y Piedra de la Fuente (junto a la playa virgen de Las Arenas). En su mayor parte se colocarán sobre una zona de fondo arenoso, aunque parte del fondeo se establezca «dentro de la plataforma volcánica con capa superior de sedimento no consolidado y presencia de anguila jardinera y de zona de arena sin vegetación».

El proyecto se asentaría en un territorio en el que «no hay hábitats de interés comunitario», según el estudio de impacto ambiental de un proyecto que ha generado un gran rechazo político y social en la zona. Llega a esa conclusión tras analizar bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda, arrecifes, estructuras submarinas causadas por emisiones de gases y cuevas marinas sumergidas o semisumergidas.

A su vez, se expone que la zona delimitada por el plan de acuicultura del Gobierno «no cuenta con superficie que se solape con espacios naturales protegidos, ni de la Red Natura 2000 ni de la Red Canarias de Espacios Naturales Protegidos. No obstante, se localiza entre los límites del espacio marino bajo la denominación de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Güi-güi y Tamadaba

La zona de especial conservación (ZEC) más cercana al espacio de interés acuícola es Tamadaba, que recibe también la calificación de zonas de especial protección para las aves (ZEPA). En lo que respecta a la zona marina, la ZEC Sebadales de Güi-güí localizada a 4,7 kilómetros de distancia y la ZEPA Espacios Marino de Mogán La Aldea a dos kilómetros son los ámbitos de conservación más cercanos.

El proyecto de la empresa, que tiene iniciativas similares en fase de desarrollo en Omán, prevé el cultivo marino de lubina mediante su engorde hasta alcanzar un tamaño comercial. Como especies secundarias, contemplaría la posibilidad de cultivar la seriola o medregal y el pargo o bocinegro.

Alternativa cuatro en la que se emplezarán las granjas marinas. / LP / DLP

En cuanto al paisaje, el informe ambiental detalla que la presencia de las jaulas marinas en cualquiera de sus seis alternativas analizadas «supondrá una alteración de la naturalidad visual del paisaje. La posibilidad de seleccionar cualquier alternativa en función de su menor afección sobre el paisaje es prácticamente imposible ya que todas tendrían efecto».

El estudio del ruido submarino se considera similar independientemente de la alternativa seleccionada. Y los autores del trabajo científico reconocen que la presencia de cetáceos se llevó a cabo «en una época del año en la que no suele detectarse en la zona».

Patrimonio bajo el mar

En cuanto al patrimonio subacuático, se descarta la posible presencia de pecios en la zona, y confirma «la ausencia de impacto sobre el patrimonio cultural subacuático».

Los técnicos que redactaron los informes defienden que la coincidencia espacial entre una zona de alto potencial para la acuicultura y otras para la conservación de la biodiversidad «no implica la incompatibilidad de la acuicultura en el área prevista por el proyecto quedando supeditada al análisis adecuado de las posibles afecciones de los usos y actividades sobre las mismas».

Gran Canaria Bass Company descarta la realización de un plan de emergencias y protocolos para actuar en el caso de que registre un escape de sus pescados, en esta iniciativa que persigue cultivar 5.400 toneladas anuales de lubina desde el sexto año de inicio de la producción, lo que permitirán ingresar 51 millones de euros en ventas.

La empresa defiende que, gracias a la tecnología usada sin cimentaciones fijas y con la línea de fondeo tendida lo menos posible sobre el fondo marino, «el proyecto será compatible con el estado de conservación ambiental actual de la zona», tras la fase de ejecución de las obras iniciales.