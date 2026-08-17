La Feria KM.0 impulsa el producto local ante 7.500 personas en Moya

La Feria KM.0 Gran Canaria reunió este fin de semana a 7.500 visitantes en Fontanales, una cifra que supera en 1.200 personas la asistencia de la edición anterior. El encuentro convirtió durante dos jornadas este núcleo de la Villa de Moya en un punto de venta y difusión de productos agroalimentarios de proximidad.

Más de 45 productores procedentes de distintos municipios de Gran Canaria participaron en la feria con una oferta centrada en alimentos y elaboraciones locales. La cita también reservó un espacio destacado a los productos de la Villa de Moya, dentro de una programación orientada al contacto directo entre productores y consumidores.

Es muy importante para Moya, y concretamente para Fontanales, convertirse en un escaparate de nuestros productos Raúl Afonso — Alcalde de la Villa de Moya.

El crecimiento de la asistencia refuerza el peso que la feria adquiere dentro del calendario de actividades de verano del municipio. La diferencia respecto a la edición anterior sitúa el incremento de público como uno de los principales datos de esta convocatoria, junto con la participación de productores de diferentes puntos de la isla.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, subrayó la relevancia de la cita para el municipio y para Fontanales. "Es muy importante para Moya, y concretamente para Fontanales, convertirse en un escaparate de nuestros productos y del talento de quienes trabajan y producen en nuestra isla", señaló.

1.200 visitantes más que el año pasado

La concejala del área, Belén Rivero, también puso el foco en la evolución de la asistencia. "Superar en 1.200 visitantes la cifra del año pasado es una magnífica noticia y refleja el interés que existe por conocer y consumir productos de proximidad", afirmó durante la valoración de la feria.

La organización plantea la Feria KM.0 como un espacio de encuentro entre el sector productor y el público, con el producto local como eje principal. La edición de Fontanales también sirvió para dar visibilidad a la actividad agroalimentaria de Gran Canaria y a las elaboraciones vinculadas a la identidad productiva de Moya.

La feria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa de Moya, la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Cajasiete, el Gobierno de Canarias, Volcanic Xperience, GMR Canarias y Gran Canaria Mosaico. La iniciativa también se integra en el proyecto Dinamiza Rural, dirigido a la dinamización de municipios de menos de 10.000 habitantes.