Las fiestas de San Roque homenajean a Custodia Sánchez por su trayectoria vinculada al barrio

Las fiestas en honor a San Roque, en Santa María de Guían, tendrán este viernes uno de sus actos tradicionales con la intervención de Custodia Sánchez, la vecina elegida este año para pronunciar la Charla de San Roque. El acto se celebrará a las 19.00 horas en la ermita del barrio, dentro de un programa festivo que continuará hasta el domingo 23 de agosto.

La elección de Sánchez supone un reconocimiento a su trayectoria personal y a la relación que ha mantenido durante décadas con San Roque. El homenaje pone el foco en una forma de entender la vida en el barrio basada en la convivencia cotidiana y en la conservación de recuerdos compartidos entre sus vecinos.

La celebración se produce después del día principal de las fiestas, que tuvo lugar el pasado domingo. A partir de este miércoles se retoma el programa con nuevas actividades que se prolongarán durante el resto de la semana.

Una vida ligada al barrio

La trayectoria de Custodia Sánchez ha estado estrechamente vinculada a San Roque desde sus primeros años. El barrio forma parte de su memoria personal y de los espacios en los que ha desarrollado buena parte de su vida cotidiana.

Su relación con el entorno se ha construido alrededor de la familia, la casa y la convivencia con los vecinos, así como de su cercanía con los niños y niñas del barrio. El homenaje pretende poner en valor precisamente esa presencia continuada y discreta en la vida de San Roque.

Las calles, la plaza, los bancos y las celebraciones forman parte de los recuerdos que Custodia Sánchez asocia al barrio. También ocupan un lugar destacado sus vínculos con los vecinos y amigos, dentro de una experiencia marcada por la convivencia y la relación cercana entre generaciones.

Devoción por San Roque y la Virgen de Guía

La devoción religiosa constituye asimismo una parte destacada de su relación con el barrio. Sánchez mantiene un vínculo especial con San Roque, al que se refiere afectuosamente como «San Roquito», y con la Virgen de Guía.

La Charla de San Roque se plantea así como un acto de memoria colectiva, a través del relato de una vecina cuya experiencia vital está ligada a los lugares, las personas y las tradiciones del entorno.

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Las fiestas continuarán hasta el domingo 23 de agosto con diferentes actividades, después de que San Roque celebrara el pasado domingo su día principal. La intervención de Custodia Sánchez tendrá lugar este viernes en la ermita, a partir de las 19.00 horas.