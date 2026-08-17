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El Gobierno de Canarias estudia implantar carriles para guaguas inteligentes en la GC-1 y la GC-3

El análisis, encargado a la empresa pública INECO por 202.603 euros, estará listo durante el primer trimestre de 2027

Una guagua de Global circula por una carril BUS-VAO.

Una guagua de Global circula por una carril BUS-VAO. / LP/DLP.

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Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha encargado un estudio para determinar si es viable implantar carriles BUS-VAO inteligentes en la GC-1 y la GC-3 de Gran Canaria, dos de los principales corredores de acceso a Las Palmas de Gran Canaria y que registran episodios recurrentes de congestión. El trabajo tendrá un coste de 202.603,20 euros y correrá a cargo de INECO.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad pretende conocer con este análisis si estas vías pueden incorporar carriles destinados al transporte público y los vehículos compartidos mediante Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). La decisión sobre una eventual ejecución quedará supeditada a las conclusiones del estudio, que deberá valorar las distintas alternativas desde el punto de vista técnico, económico, territorial y ambiental.

El ámbito de análisis comprende la GC-1 entre el punto kilométrico 3 y el aeropuerto de Gran Canaria y la GC-3 desde su enlace con la primera hasta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Son dos tramos que concentran un elevado volumen de desplazamientos diarios y en los que se producen problemas de circulación de forma recurrente.

Aforos y simulaciones de tráfico

El estudio se desarrollará durante ocho meses en dos fases, con la previsión de que concluya en el primer trimestre de 2027. La primera fase estará centrada en recopilar información sobre la movilidad actual mediante campañas específicas de aforos, además de analizar la oferta de transporte público y la información cartográfica disponible.

El proyecto simulará distintas alternativas sobre el tráfico en dos de los principales accesos a la capital

Posteriormente, se realizará una modelización del tráfico para simular diferentes escenarios y comprobar cómo respondería la red viaria a la implantación de carriles BUS-VAO. El objetivo será identificar las alternativas que permitan mejorar la capacidad y la fluidez de las carreteras.

El análisis incorporará además una evaluación socioeconómica de las distintas opciones. Entre otros aspectos, se estudiará el posible ahorro de tiempo para los usuarios, la reducción de emisiones contaminantes, la seguridad vial y los costes asociados a cada alternativa.

Una posible red de futuros proyectos

El documento deberá terminar estableciendo una priorización de los corredores que presenten mejores condiciones para una eventual implantación, atendiendo a criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales. De esta forma, la Consejería pretende utilizar las conclusiones para definir qué actuaciones podrían desarrollarse posteriormente.

La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha señalado que "este estudio permitirá tomar decisiones con el máximo rigor técnico sobre una actuación que puede contribuir de forma significativa a mejorar la movilidad en Gran Canaria. Queremos analizar todas las alternativas posibles para optimizar la capacidad de las infraestructuras existentes, favorecer el transporte público y ofrecer soluciones eficaces que reduzcan la congestión en los principales accesos a la capital de la isla".

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