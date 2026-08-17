HiperDino selecciona talento para su programa de formación remunerada “Escuela de Mandos”

La cadena de tiendas HiperDino abre hasta el domingo 30 de agosto, el periodo de inscripción para su programa de formación remunerada “Escuela de Mandos”. Este proyecto cuyas sesiones formativas arrancarán el próximo mes de octubre, consiste en la formación remunerada, con contenidos teóricos y prácticos, en la que los participantes durante 9 meses adquirirán habilidades para optar a formar parte del equipo de mandos de la cadena de supermercados HiperDino. Para ello, HiperDino ha habilitado a través de su Linkedin y del portal de empleo Infojobs, la inscripción a este proyecto de inserción laboral que cuenta con plazas disponibles en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y El Hierro.

Este proyecto contará con la colaboración del Instituto de Desarrollo Directivo del Atlántico (IDDA) y “su valor viene reforzado por el excelente nivel formativo de las sesiones que impartirán profesionales de alto nivel y por el acceso de los participantes a un contrato remunerado durante la duración del mismo” ha indicado Alberto Sosa, responsable de Talento de HiperDino en Canarias y Baleares.

Sosa ha explicado que “Escuela de Mandos” “permitirá obtener una visión completa y global de HiperDino, la principal empresa empleadora de Canarias, tener un enfoque real del día a día no solo del sector alimentario, sino también de nuestro modelo comercial y de negocio. Dotará de herramientas y conocimientos a los participantes de esta formación para desarrollar las competencias necesarias para liderar equipos de alto rendimiento y, además, de manera individualizada cada alumno contará con un acompañamiento y un plan de desarrollo profesional personalizado y guiado por un tutor que les ayudará a encontrar su verdadero potencial. En definitiva, además de las ventajas del acceso a un contrato remunerado, los participantes accederán a una formación de primer nivel sobre el sector, ”

En cuanto a los perfiles que podrán acceder a dicho programa formativo, el departamento de Recursos Humanos de HiperDino valorará a personas con formación profesional de grado superior o tituladas universitarias, con espíritu de equipo, afán de superación, iniciativa, orientadas al logro y consecución de objetivos, responsables, con capacidad analítica, planificación, organización y liderazgo.

Los interesados podrán tener más información a través de la cuenta de Linkedin denominada HiperDino Supermercados o remitir su currículo a la siguiente dirección electrónica: seleccion.hiperdino@grupodinosol.es .

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 295 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

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A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.