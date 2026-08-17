El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria forma a su personal para una atención más inclusiva en Urgencias

El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria amplía el proyecto "Urgencia más inclusiva" con la incorporación de la Asociación Sororidad Mujeres Víctimas de Violencia. La iniciativa busca mejorar la calidad de la atención a distintos colectivos y adaptar aspectos como el acceso, la comunicación y el acompañamiento durante una asistencia urgente.

El programa comenzó a finales del pasado año en el centro, dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil y adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Según la información facilitada por el hospital, la iniciativa surgió de forma pionera dentro de las urgencias hospitalarias de Canarias y centra su actuación en situaciones donde las necesidades de comunicación y atención requieren respuestas específicas.

Formación práctica para el personal de Urgencias

El proyecto incluye un plan formativo con expertos, simulaciones prácticas, debates y aprendizaje activo. Su objetivo consiste en aportar al personal sanitario habilidades y recursos para relacionarse con distintos colectivos y adaptar la asistencia a sus necesidades durante una situación de urgencia o emergencia.

Una de las líneas del programa se centra en las personas con autismo y cuenta con la colaboración de la Asociación ADEPSI. La formación proporciona herramientas y conocimientos prácticos al personal de Urgencias y plantea medidas para reducir los factores de estrés que pueden aparecer durante la atención de estos pacientes.

Atención a personas sordas: Asociación Funcasor

Otra parte del proyecto aborda la asistencia a personas sordas con la colaboración de la Asociación Funcasor. El programa introduce a los profesionales en aspectos básicos sobre la comunidad sorda y en elementos fundamentales de la lengua de signos.

La formación también trabaja habilidades de comunicación y el uso de las expresiones faciales durante la interacción con pacientes sordos. El objetivo consiste en facilitar una comunicación más adecuada entre los profesionales sanitarios, los pacientes y sus acompañantes durante la atención urgente.

La incorporación de la Asociación Sororidad Mujeres Víctimas de Violencia amplía ahora los colectivos incluidos en "Urgencia más inclusiva". Esta nueva línea introduce formación relacionada con la atención a mujeres víctimas de violencia dentro de un programa que prevé sumar nuevas materias.

El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria plantea además la extensión de esta experiencia al resto de servicios de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. La iniciativa se enmarca en las líneas de actuación de la estrategia de atención sanitaria centrada en la persona del Servicio Canario de la Salud.