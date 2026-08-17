La Justicia ve indicios de imprudencia grave en el incendio de Tejeda de 2023

El incendio forestal declarado el 25 de julio de 2023 en el Cortijo de Huertas, en Tejeda, que llegó a afectar a unas 480 hectáreas, encara la vía judicial por indicios de imprudencia grave. Un auto de la Plaza número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arucas ha abierto el procedimiento abreviado contra dos responsables de Podas Canarias S.L.U., la empresa que realizaba trabajos de desbroce en la zona, al considerar que el fuego se originó durante sus labores forestales.

En concreto, el procedimiento se dirige contra el capataz de la cuadrilla, señalado como la persona que ejecutaba los trabajos en el momento de producirse la chispa, y contra el responsable de Podas Canarias, al que se atribuye la organización del personal y la adopción de decisiones operativas sobre el método de trabajo.

La decisión judicial se apoya en los informes técnicos y policiales incorporados a la investigación. Estos concluyen que la causa constatada del incendio fue la chispa generada por la maquinaria empleada en los trabajos de desbroce y que el riesgo podía haberse previsto y evitado. Con la apertura del procedimiento abreviado, será ahora la fase de enjuiciamiento la que determine si las conductas atribuidas a los dos investigados constituyen finalmente el delito de incendio forestal por imprudencia grave que aprecia provisionalmente el juzgado.

El siniestro comenzó alrededor del mediodía del 25 de julio, mientras una cuadrilla ejecutaba un proyecto de tratamientos selvícolas preventivos, adjudicado por el Cabildo de Gran Canaria a la empresa. Según los informes incorporados a la causa, una desbrozadora equipada con una cuchilla metálica entró en contacto con piedras del terreno y generó una chispa que prendió sobre el pasto fino y seco.

La causa constatada del incendio fue una chispa generada por maquinaria para el desbroce y el riesgo podía haberse previsto y evitado

La investigación apunta además a un elemento que resulta determinante para la consideración de la conducta como presunta imprudencia grave: el día anterior ya se había producido un pequeño conato en la misma zona y provocado por el mismo método de trabajo. Aquel fuego afectó a aproximadamente un metro cuadrado y fue extinguido por los propios operarios. Pese a esa advertencia, los trabajos continuaron al día siguiente sin que, según el auto, se modificara el procedimiento ni se adoptaran medidas preventivas adicionales.

Condiciones desfavorables

A ello se sumaban unas condiciones especialmente desfavorables para el uso de maquinaria capaz de generar chispas. El informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del Cabildo sitúan la humedad del combustible en torno al 4% y estiman en un 80% la probabilidad de ignición. El incendio se produjo además en pleno verano y durante un periodo de alto riesgo de incendios forestales.

Los investigadores consideran que la combinación de estos factores permite establecer una relación directa entre los trabajos de desbroce y el origen del fuego. La inspección sobre el terreno permitió localizar piedras con señales compatibles con impactos metálicos, restos de polvo de extintor y elementos de la propia maquinaria. La desbrozadora examinada presentaba además numerosas rayaduras y mellas en la cuchilla, compatibles con impactos o roces continuados contra piedras.

Dos responsables investigados

El procedimiento se dirige contra el capataz de la cuadrilla, señalado como la persona que ejecutaba los trabajos en el momento de producirse la chispa, y contra el responsable de Podas Canarias, al que se atribuye la organización del personal y la adopción de decisiones operativas sobre el método de trabajo.

El procedimiento se dirige contra el capataz de la cuadrilla y el responsable de Podas Canarias

El auto considera que la conducta investigada puede ser constitutiva de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, previsto en el artículo 358 del Código Penal. La tramitación mediante procedimiento abreviado se corresponde con delitos cuya pena privativa de libertad no supera los nueve años, aunque el auto no establece que esa sea la pena que necesariamente vaya a solicitarse o imponerse en este caso.

Un incendio con 480 hectáreas afectadas

Aunque el fuego alcanzó unas 480 hectáreas de superficie afectada, el Cabildo matizó durante la emergencia que esa cifra no equivalía íntegramente a superficie quemada. En numerosas zonas, las llamas avanzaron con una intensidad baja y afectaron principalmente a la vegetación superficial, sin causar apenas daños al pinar. El incendio fue dado por estabilizado y controlado el 27 de julio.

Sin embargo, el fuego se extendió por varios municipios y alcanzó espacios naturales protegidos como el Paisaje Protegido de Las Cumbres, el Parque Rural del Nublo, la Reserva Natural Especial de Los Marteles y el Monumento Natural de Riscos de Tirajana. La vegetación afectada incluía pino canario, pasto, salvia blanca y retama, además de ejemplares de castaños y nogales.

El Cabildo cuantificó en 41.781,77 euros sus gastos de extinción, mientras que la intervención del Consorcio de Emergencias ascendió a 17.026,56 euros y los medios estatales movilizados supusieron otros 50.398,21 euros. A estas cantidades se sumaron actuaciones de restauración ambiental encargadas a Gesplan, por unos 300.000 euros, y una intervención de emergencia de Tragsa por 199.999,99 euros.

En el procedimiento figuran como responsables civiles la propia empresa Podas Canarias S.L.U., en su condición de empleadora, y la aseguradora. La causa contempla además los daños ocasionados en infraestructuras y bienes públicos y privados como consecuencia del incendio.