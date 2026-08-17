Ni Maspalomas ni la capital: estos son los pueblos de Gran Canaria donde escapar del calor y dormir más fresco

Cuando el calor aprieta en Gran Canaria, la primera reacción suele ser mirar hacia la costa, buscar una playa y acercarse todo lo posible al agua. Sin embargo, existe otra dirección posible: carretera hacia arriba, curvas y un paisaje que poco a poco abandona el litoral para adentrarse en las medianías y cumbres de la isla.

Gran Canaria permite pasar en pocos kilómetros del ambiente costero a pequeños núcleos rurales rodeados de montañas, pinares, cultivos y barrancos. La altitud y, en determinados sectores, la influencia del alisio pueden propiciar ambientes más llevaderos, especialmente cuando cae la tarde. Eso sí, no existe un refugio infalible: durante episodios de altas temperaturas o entradas de aire sahariano, las medianías y cumbres también pueden registrar valores muy elevados.

Fontanales, otra cara del verano grancanario

En el norte de la isla aparece Fontanales, uno de esos lugares en los que cuesta reconocer la imagen más habitual del verano canario.

Este núcleo de Moya está ligado a un paisaje rural en el que sobreviven casas tradicionales, bancales y explotaciones agrícolas y ganaderas. La web oficial de Turismo de Gran Canaria destaca precisamente la presencia de numerosas queserías y espacios naturales protegidos en el entorno de Fontanales.

No hace falta plantear una jornada complicada. Pasear por el núcleo, acercarse hasta la iglesia de San Bartolomé o sentarse a comer permite convertir una búsqueda de temperaturas más agradables en una escapada por el interior.

El entorno tiene además el atractivo de encontrarse en uno de los municipios asociados al paisaje verde de Gran Canaria. Moya alberga espacios como Los Tilos, uno de los reductos de laurisilva que permanecen en la isla.

Feria km 0 en Fontanales / LP/DLP

Juncalillo, un refugio rural en las alturas de Gáldar

Otra posibilidad menos evidente se encuentra en las zonas altas de Gáldar. Alejarse de su costa y ascender hacia el interior conduce hasta enclaves rurales como Juncalillo.

El contraste es considerable. El municipio galdense asciende desde el litoral hasta cotas próximas a los 1.700 metros y en su parte alta aparecen paisajes como el Montañón Negro, la Caldera de los Pinos de Gáldar o el Hondo de Fagagesto.

Juncalillo permite precisamente buscar esa Gran Canaria rural que queda fuera de muchas rutas de verano. Casas dispersas, montaña y carreteras interiores sustituyen al paseo marítimo y a las grandes concentraciones de visitantes.

Vista de Juncalillo del Sur desde la costa de Castillo del Romeral. / Juan Carlos Castro

Tenteniguada, a 800 metros entre árboles frutales

Al otro lado de la isla, Tenteniguada ofrece una alternativa especialmente interesante. Este pequeño núcleo rural de Valsequillo se encuentra aproximadamente a 800 metros sobre el nivel del mar y está rodeado de un paisaje marcado por almendros, ciruelos, castaños, guindos y cultivos.

La propia web turística de Gran Canaria lo define a partir de tres conceptos: tranquilidad, naturaleza y montaña. A ello se añaden las vistas hacia la Caldera de Tenteniguada y la posibilidad de continuar hacia El Rincón.

Valsequillo tiene además un desnivel considerable: su territorio alcanza los 1.800 metros en sus puntos más elevados, lo que explica la enorme diversidad de paisajes que aparece al recorrer el municipio.

Artenara, dormir en el techo de Gran Canaria

Artenara sigue siendo una de las referencias cuando se buscan pueblos elevados en Gran Canaria. Su ubicación en el corazón montañoso de la isla permite cambiar completamente de escenario respecto al litoral.

Aquí la escapada puede combinarse con miradores, senderos y algunos de los paisajes más reconocibles de la cumbre.

Pero existe una advertencia importante: estar más alto no garantiza escapar de una ola de calor. Durante determinados episodios meteorológicos, el interior y las cumbres pueden registrar temperaturas incluso superiores a las de algunos puntos costeros.

La ventaja de estas zonas debe buscarse, sobre todo fuera de episodios extremos, en el cambio de ambiente y en unas condiciones que pueden resultar más agradables al caer el sol.

Presa de Los Pérez, en Artenara. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Valleseco, hacia el Gran Canaria más verde

Para quienes no quieran internarse tanto en la cumbre, Valleseco permite orientar la escapada hacia las medianías del norte.

Es una opción especialmente interesante para combinar una jornada por el interior con otros enclaves de la zona y disfrutar de una Gran Canaria muy diferente a la que ofrecen Maspalomas, Playa del Inglés o Las Canteras.

La vegetación, los cultivos y el paisaje de medianías transforman también la sensación del viaje: aquí el atractivo no consiste únicamente en buscar unos grados menos, sino en cambiar playa por monte y asfalto por paisaje rural.

El fresco no está garantizado

La clave antes de subir a cualquiera de estos lugares es consultar la predicción meteorológica. La lógica de que «cuanto más alto, más fresco» no siempre funciona en Canarias.

Durante las entradas de aire cálido y seco, las medianías y cumbres pueden convertirse precisamente en las zonas donde se registran las temperaturas más altas, mientras determinados sectores costeros permanecen bajo la influencia más moderada del océano.

Pero cuando las condiciones acompañan, lugares como Fontanales, Juncalillo, Tenteniguada, Artenara o Valleseco muestran que escapar del calor en Gran Canaria no siempre significa acercarse al mar. A veces basta con hacer exactamente lo contrario: comenzar a subir.