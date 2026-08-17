Moya ya era «cervantina» hace un siglo: las diez pesetas que anticiparon un vínculo con Cervantes

La relación de Moya con Miguel de Cervantes no comenzó con su incorporación oficial a la Red de Ciudades Cervantinas. Casi un siglo antes, el municipio grancanario ya había dejado constancia de su compromiso con la memoria del escritor mediante un gesto modesto en cantidad, pero significativo para las posibilidades económicas de la época: la aportación de diez pesetas para contribuir a un homenaje nacional dedicado al autor de «El Quijote».

Fue precisamente un 17 de agosto, pero de 1926, cuando el Ayuntamiento de la Villa de Moya acordó destinar esa cantidad a la iniciativa. Cien años después, la investigación realizada en el Archivo Municipal permite recuperar un episodio que adquiere un nuevo significado tras la entrada de Moya, el 13 de enero de 2025, en la Red de Ciudades Cervantinas.

Dos acuerdos recuperados del Archivo Municipal

La documentación localizada recoge dos acuerdos de la entonces Junta Municipal Permanente relacionados con la iniciativa nacional para levantar un gran monumento dedicado a Miguel de Cervantes.

El primero está fechado el 7 de julio de 1926. Durante aquella sesión, la corporación dio lectura a una circular llegada desde Madrid en la que se solicitaba la colaboración económica de los ayuntamientos españoles para sufragar el homenaje.

El presupuesto municipal de Moya no disponía de una partida específica para este tipo de aportaciones. Pese a ello, los integrantes de la Junta decidieron estudiar una fórmula que permitiera al municipio participar.

La respuesta definitiva llegó poco más de un mes después. El 17 de agosto de 1926, el Ayuntamiento acordó aportar diez pesetas a la suscripción nacional y cargar el desembolso a la partida destinada a imprevistos.

Moya, una «Ciudad Cervantina» desde hace un siglo / LP/DLP

Diez pesetas que suponían el 8% de los imprevistos

La dimensión del gesto se entiende mejor al observar las cuentas municipales de aquel momento. El presupuesto completo del Ayuntamiento ascendía a 62.999,88 pesetas, mientras que únicamente se habían reservado 125 pesetas para imprevistos.

Las diez pesetas destinadas al homenaje cervantino representaban, por tanto, el 8% de toda esa partida. Se trataba de un esfuerzo considerable para un municipio pequeño y con recursos económicos limitados.

La decisión muestra que la corporación entendió aquella contribución como una forma de participar en una iniciativa destinada a enriquecer y preservar el patrimonio cultural español.

De aquellas diez pesetas a la Red de Ciudades Cervantinas

Casi cien años después, Moya dio un paso mucho mayor en esa relación con Cervantes. El 13 de enero de 2025, la Villa entró oficialmente en la Red de Ciudades Cervantinas, creada en 2017 para conectar lugares relacionados con el escritor, su obra y su difusión.

Aunque aquella aportación de 1926 no guarda relación directa con la posterior incorporación a la red, el hallazgo permite encontrar un curioso precedente histórico del compromiso actual del municipio con el legado cervantino.

Ese vínculo se refleja hoy en diferentes espacios e iniciativas. Entre ellos se encuentran el espacio y mural de «El Quijote» de la Biblioteca Municipal, referencias en el callejero o incluso un menú cervantino en el restaurante Sibora de Fontanales.

A ellos se suman actividades culturales y educativas como la celebración del Día del Libro, las Jornadas Cervantinas en Moya, la exposición «Cervantes, El Quijote y las Matemáticas», el concierto «Armonías del Siglo de Oro: La Música que inspiró a Cervantes: 1547-1616» o una ruta teatralizada de «El Quijote» por los centros escolares.

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De esta manera, aquel acuerdo encontrado entre la documentación municipal permite mirar con otros ojos la relación actual entre Moya y Cervantes. Mucho antes de recibir oficialmente la consideración de ciudad cervantina, la Villa ya había decidido reservar una pequeña parte de sus limitados recursos para mantener vivo el legado del escritor.