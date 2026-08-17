Moya: Una villa cervantina por diez pesetas

El martes 17 de agosto de 1926 la corporación de la villa de Moya acordó destinar, con notable esfuerzo económico, diez pesetas de su partida de imprevistos a una suscripción nacional promovida en todos los países hispanohablantes para levantar el contundente monumento a Miguel de Cervantes, que hoy luce en la plaza España de Madrid.

Esas escuálidas diez pesetas suponían nada menos que el ocho por ciento de las 125 que el Consistorio norteño mantenía reservadas en su alcancía municipal para gastos no previstos, de un presupuesto total de apenas 62.999,88 pesetas. Sí, una cantidad modesta en términos absolutos, pero muy reveladora de una voluntad que trascendía las posibilidades económicas de aquel Ayuntamiento de principios del siglo XX.

Allende los mares

La iniciativa respondía a una curiosa circular llegada desde la capital de España semanas antes, concretamente el 7 de julio, en la que se solicitaba la colaboración de los municipios españoles y de allende los mares para financiar el gran monumento dedicado al autor de El Quijote.

La propuesta partía del Ayuntamiento madrileño bajo el auspicio de Alfonso XIII con motivo del tercer centenario de la publicación de la segunda parte de la no menos monumental obra cumbre de las letras castellanas. Sobra decir que aquella Moya más remota aún que la mismísima ínsula de Barataria, no tenía partida específica para florituras quijotescas ni homenajes literarios, pero sí que encontró la forma de participar.

Aquel acuerdo y el destino de las diez pesetas que hubieran supuesto todo un tesoro para el Sancho Panza y su jumento del siglo XVII permaneció durante décadas como un pergamino de menor enjundia en los archivos municipales. Pero ahora adquiere una dimensión casi simbólica con aura de presagio, cuando no de mágico barrunto.

Y es que el 13 de enero de 2025, casi un siglo exacto después de aquella aportación, la villa de Moya se incorporó sin conocimiento previo a la Red Internacional de Ciudades Cervantinas, convirtiéndose en la primera localidad de Gran Canaria en hacerlo y en la segunda de todo el archipiélago canario, junto a Güímar, en Tenerife.

Pero, como apunta el concejal de Cultura, Octavio Pedro Suárez García, la coincidencia es casual en lo cronológico, pero tampoco es consecuencia directa de aquel gesto de 1926 ya que el descubrimiento de esta acta que da fe de la ‘inversión’ de las diez pesetas ha sido de reciente hallazgo en los archivos del municipio. Es decir, de cuando esta red cervantina del siglo XXI ni estaba, ni se la esperaba.

Para mayor gesta

Hay que subrayar para mayor gesta, que la ingeniosa incorporación de Moya al planeta del hidalgo responde a un proyecto cultural iniciado en 2020 que ha convertido a Cervantes y su obra en uno de los ejes del desarrollo comunitario del municipio. Su artífice principal es Luis Balbuena Castellano, profesor y matemático de mucho prestigio e hijo predilecto de la villa, quien donó al municipio una biblioteca cervantina que constituye el núcleo de la colección actual. A esa donación fundacional se sumó posteriormente la del profesor Jesús Luis Ravelo, presidente de la Sociedad Canaria Elio Antonio de Nebrija, quién aportó cientos de piezas: libros, esculturas, pinturas, serigrafías y todo tipo de materiales vinculados al universo quijotesco.

El resultado es un ecosistema cultural que va mucho más allá de la mera acumulación de objetos. La biblioteca municipal alberga un espacio y un mural dedicados a El Quijote. Varias calles del municipio llevan nombres cervantinos.

El restaurante Sibora, en el pueblo de Fontanales, ofrece a demanda un menú cervantino que, según el buen yantar del señor concejal, está de escándalo, con sus migas, sus duelos y quebrantos, o la olla podrida, plato que Don Quijote degustaba con «más vaca que carnero» , y que «es como el caldo de papas nuestro, pero con un huevo roto», como puntualiza el edil sobre esta golosina que califica de «exquisita».

El saber del loco

A todo ello se añaden una sucesión de programas educativos como El Quijote y las Matemáticas o el ciclo Armonías del Siglo XVI, y se han organizado rutas teatralizadas por el municipio con escenas de la novela, dirigidas especialmente al público escolar.

Moya, que ya era universal gracias a la figura del maravilloso poeta modernista Tomás Morales, añade ahora a su identidad literaria un vínculo cervantino que hunde sus raíces más de lo que podría suponerse. No es un dato menor que Bartolomé Cairasco de Figueroa, nacido en 1538 y considerado el fundador de la literatura canaria, fuera estricto contemporáneo de Cervantes, tendiendo un puente entre las letras insulares y el Siglo de Oro peninsular.

Aquellas diez pesetas de 1926 no fueron, en rigor, el origen de nada. Pero cuentan una historia sobre la manera en que un pequeño pueblo, con recursos limitados, decide participar desde sus posibilidades en la construcción de la memoria colectiva de Cervantes, haciendo bueno su refrán: que más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena.