Pasito Blanco prepara el Open Internacional de Pesca de Altura con cerca de 40 embarcaciones

El VI Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria se celebrará del 27 al 29 de agosto con cerca de 40 embarcaciones inscritas y con unas condiciones que la organización considera especialmente favorables para la pesca del marlín azul. La competición tendrá como puntos de salida Pasito Blanco, Mogán y Puerto Rico y reunirá a participantes procedentes de Canarias, otros puntos de España y el extranjero.

Organizado por el Club de Yates Pasito Blanco y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con el apoyo de Turismo de Gran Canaria, el torneo alcanza su sexta edición bajo su actual denominación y la número 37 desde el inicio del tradicional concurso de pesca de Pasito Blanco.

Las condiciones de pesca centran buena parte de las expectativas de esta edición. El reglamento de la prueba ha sido actualizado para adaptarse a las nuevas tecnologías y a la evolución de los equipos utilizados por las embarcaciones participantes.El marlín azul, también denominado picudo azul, volverá a ser la especie protagonista del torneo. La competición mantiene el sistema de captura y suelta como una de sus principales características, con el objetivo de compatibilizar la actividad deportiva con la conservación de los ejemplares.

Concurso infantil

El programa volverá a incluir un concurso infantil de pesca, previsto para el viernes en las instalaciones de Pasito Blanco. La actividad estará abierta a niños de cualquier municipio de Gran Canaria y pretende acercar la práctica de la pesca a los más pequeños desde una perspectiva deportiva y de respeto al medio marino.

Una cita ligada al turismo náutico

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó durante la presentación de la prueba el peso que la pesca deportiva tiene dentro de la oferta turística insular. Según señaló, alrededor de 10.000 turistas que visitan Gran Canaria identifican la pesca como uno de los principales atractivos de su estancia.

Santiago de Armas, Emilio Ley, Carlos Álamo y Francisco Torres, durante la presentación de la VI edición del Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria. / LP/DLP

Álamo defendió también las condiciones de la isla para practicar esta modalidad durante todo el año y apuntó a las posibilidades que ofrece la conexión directa con Norteamérica para atraer a aficionados procedentes de un mercado con una importante tradición de pesca de altura. El responsable insular incidió igualmente en el modelo de captura y suelta aplicado por la competición, mediante el que los ejemplares capturados son liberados nuevamente al mar.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Santiago de Armas, destacó la evolución del torneo durante sus últimas seis ediciones y su creciente presencia internacional. De Armas explicó además que se mantienen conversaciones encaminadas a ampliar esa dimensión exterior y estudiar una posible incorporación a circuitos internacionales de pesca de altura.

Una temporada con abundancia de marlín azul

Emilio Ley, integrante del comité técnico, señaló que la actual temporada de marlín azul está registrando una presencia de ejemplares que no se observaba desde hacía años. “Estamos teniendo una temporada de pesca de marlín azul muy buena. Hacía años que no había habido tanta pesca”, afirmó Ley, quien confía en que esa situación se mantenga durante el campeonato y permita registrar un elevado número de capturas.

Crecimiento de la participación

El director del Open, Francisco Torres, destacó el crecimiento de la participación y el respaldo recibido por parte de patrocinadores y colaboradores. La competición se completará durante el fin de semana con diferentes actividades en tierra dirigidas a participantes y visitantes.

Con las inscripciones próximas a alcanzar las 40 embarcaciones, el Open volverá a concentrar durante tres jornadas la actividad de la pesca deportiva en los muelles del sur de Gran Canaria. El plazo de inscripción continúa abierto a través de la página web de Pasito Blanco.