La pizzería de Gran Canaria donde probar pizzas con masas más sorprendentes: sabores innovadores
El establecimiento innova con las masas de pizza y ofrece a sus clientes una experiencia gastronómica diferente
La pizza es una de las elaboraciones italiana más populares del mundo. En Gran Canaria hay un establecimiento que ha querido salir de lo tradicional y ofrece una experiencia gastronómica original a sus clientes. Se trata de Antojo Pizza Bar, un local que llama la atención por su propuesta de masas de pizza con sabores poco comunes.
Los creadores de contenido gastronómico @grancanaria.atugusto han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores. "Esto no es solo postureo, aquí las masas tienen sabores de verdad", aseguran.
Pizzas con masas de sabores sorprendentes
Uno de los aspectos que más llama la atención del restaurante es su variedad de masas, una propuesta pensada en ofrecer sabores diferentes a los tradicionales. El establecimiento cuenta con opciones como:
- Masa clásica
- Masa con tinta de sepia
- Masa con limón
- Masa con cacao
Una apuesta diferente que busca aportar nuevos sabores y experiencias a uno de los platos más conocidos de la gastronomía italiana.
Además, de sus pizzas, disfrutaron del arancino y la montanara, pizzas fritas con tomate parmesano y albahaca. La pizza volcánica fue la elegida por la pareja `foodie´ y se elabora con mozzarella, panceta, tomates secos, grana padano y albahaca.
Un evento especial cada 15 días
Otro de los puntos fuertes de Antojo Pizza Bar son sus jornadas especiales Aperol Spritz Days, que se celebran cada 15 días. En ellas, los clientes pueden disfrutar de un buffet de pizzas y entrantes italianos acompañado de una copa de Aperol Spritz. Los interesados pueden elegir entre:
- Buffet sin bebida: 15 euros.
- Buffet con copa de Aperol Spritz: 20 euros.
Horario y ubicación
Antojo Pizza Bar se encuentra en el Centro Comercial Sunset Beach , local C226, en Meloneras (San Bartolomé de Tirajana). Una propuesta centrada en la originalidad y perfecta para quienes buscan salir de lo tradicional probando opciones diferentes.
Abre de jueves a sábado de 19:00 a 00:00 horas y los domingos reduce su horario hasta las 23:55 horas. Lunes, martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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