Retiran piedras inestables en la GC-100 para evitar desprendimientos
Los trabajos se han realizado en el tramo entre Cuatro Puertas, en Telde, y Aguatona, en Ingenio, y han obligado a cerrar temporalmente la carretera
Varias piedras inestables situadas en un talud de la GC-100, entre Cuatro Puertas, en Telde, y Aguatona, en Ingenio, han sido retiradas para reducir el riesgo de futuros desprendimientos sobre la carretera.
La actuación ha obligado a cerrar temporalmente este tramo de la vía con el objetivo de que los operarios pudieran trabajar con seguridad durante la retirada del material.
Se trata de una intervención preventiva en una carretera que conecta ambos municipios del este de Gran Canaria.
Piedras con riesgo de caer sobre la carretera
Los trabajos se han concentrado en un talud situado junto a la GC-100 donde se habían detectado varias piedras inestables.
Ante la posibilidad de que terminaran desprendiéndose y alcanzaran la calzada, se optó por retirarlas antes de que pudieran provocar una incidencia o suponer un peligro para los conductores.
Este tipo de actuaciones permite eliminar de forma controlada aquellos elementos del terreno que presentan mayor riesgo de caída.
Cierre temporal para trabajar con seguridad
La intervención hizo necesario cerrar temporalmente la GC-100 en el tramo afectado.
La restricción permitió a los operarios trabajar sobre el talud sin tráfico circulando bajo la zona en la que se estaban retirando las piedras.
Una vez finalizadas las labores de saneamiento, el objetivo es que el tramo quede en mejores condiciones frente a posibles desprendimientos.
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