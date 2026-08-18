El alcalde de Guía explica por qué dio la espalda durante la traca de voladores de la Virgen

El alcalde de Santa María de Guía, Alfredo Gonçalves, ha salido al paso de las interpretaciones generadas por el gesto que protagonizó el pasado domingo durante la llegada de la Virgen a la Iglesia Matriz, cuando permaneció de espaldas mientras se desarrollaba la tradicional traca de voladores.

El regidor ha querido dejar claro que aquella actitud no pretendía mostrar ningún rechazo hacia la Patrona de Guía. Según explica, fue una manera de expresar públicamente su desacuerdo con la decisión de la Iglesia de mantener la pirotecnia sonora, pese a la postura defendida previamente por el Ayuntamiento para evitar este tipo de estruendos por sus efectos sobre personas vulnerables y animales.

«Siento un profundo respeto por nuestra Virgen y por todo lo que representa, a pesar de no ser creyente», asegura Gonçalves. El alcalde sostiene que no comprendió la falta de respaldo a la propuesta municipal cuando, según señala, «lo único que pretendemos es anteponer el bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables».

Una alternativa a los voladores

El Ayuntamiento había optado este año por sustituir la pirotecnia sonora por un espectáculo de video mapping. Según expone el Consistorio, la iniciativa tuvo una buena acogida entre el público tanto por el propio espectáculo como por su intención de reducir las molestias que provocan los fuertes estruendos.

La discrepancia surgió al mantenerse la tradicional traca durante la llegada de la Virgen. Fue precisamente durante ese momento cuando el alcalde decidió permanecer de espaldas, un gesto que ahora explica como una muestra de desacuerdo con esa decisión y no con el acto religioso ni con la imagen.

Gonçalves considera que las tradiciones pueden evolucionar y adaptarse cuando alguna de sus prácticas tiene consecuencias negativas para determinados colectivos.

«Considero que la llegada de la Virgen no exige una traca de voladores si esta causa sufrimiento a personas y animales, pero está claro que cada cual obra según su conciencia», afirma.

Respeto a la Virgen y discrepancia con la Iglesia

El alcalde insiste así en establecer una diferencia entre su respeto hacia la Virgen y hacia las personas que viven las fiestas desde la fe y su posición contraria al empleo de pirotecnia sonora.

Su planteamiento pasa por buscar fórmulas que permitan conservar las celebraciones y sus tradiciones, pero adaptándolas para reducir los efectos del ruido sobre quienes presentan una mayor sensibilidad a estos estruendos y sobre los animales.