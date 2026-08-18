Arqueólogos hallan en Risco Caído indicios de que las cuevas y bancales se construyeron con los mismos materiales

Una nueva prospección arqueológica en el frente de cuevas de Risco Caído, en el entorno de Barranco Hondo, recupera nuevos materiales que amplían la información disponible sobre la ocupación histórica del enclave.

La actuación, que impulsa y financia el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, se concentra en un espacio situado entre los municipios de Artenara y Gáldar.

Trabajos en Risco Caído. / LP/DLP

La intervención surge a raíz del hallazgo casual de varios restos durante las obras de adecuación, embellecimiento y puesta en valor del Bien de Interés Cultural de Risco Caído. La aparición de estos materiales motivó una prospección específica para documentarlos, recuperarlos y facilitar su conservación y estudio dentro del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Cerámica del barrio de Lugarejos

La empresa Arqueocanaria S.L. desarrolló los trabajos de campo y recuperó fragmentos de cerámica histórica procedentes de Lugarejos, además de diversas muestras de carbón. Los arqueólogos localizaron buena parte de estos restos en los bancales de cultivo y en distintos puntos del propio yacimiento.

Presa de Lugarejos, Artenara. / Briseida Viera

La distribución de los materiales aporta nuevas pistas sobre la transformación histórica de este territorio. Los resultados respaldan la hipótesis de que los bancales se construyeron con materiales extraídos durante la excavación de las cuevas artificiales, una posibilidad que vincula directamente la configuración agrícola del paisaje con los procesos de ocupación humana.

Esta interpretación permite estudiar las cuevas y los terrenos agrícolas como partes de una misma evolución del espacio. La investigación centra así parte de su interés en determinar cómo los materiales procedentes de las excavaciones pudieron integrarse después en otras estructuras del entorno, aunque el análisis de laboratorio deberá precisar el alcance de esta hipótesis.

Tras el trabajo de campo, la investigación continúa con el estudio de las piezas y muestras recuperadas. Personal investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asumirá estos análisis dentro del convenio de colaboración con el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Nuevos datos sobre el origen, la cronología y la evolución del poblamiento humano en Risco Caído

El estudio persigue nuevos datos sobre el origen, la cronología y la evolución del poblamiento humano en Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Los resultados también servirán como base científica para las actuaciones de conservación y gestión de este territorio reconocido por la UNESCO.

El propio Instituto define entre sus objetivos "la realización de actuaciones de conservación, protección, estudio, gobernanza, gestión participativa, revalorización cultural, desarrollo sostenible, promoción y difusión".

Su Reglamento Orgánico también establece una "gestión coordinada e integrada de ambos espacios", en referencia a los territorios con las declaraciones de Reserva de la Biosfera y Patrimonio Mundial.