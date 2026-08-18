Arucas
Arucas incorpora la cancha de San Fernando al programa de renovación de instalaciones deportivas
Arucas licitará por 89.956 euros la rehabilitación de la cancha de San Fernando, con mejoras en el área de juego, iluminación y saneamiento
El Ayuntamiento de Arucas incorporará la cancha del barrio de San Fernando a su programa de rehabilitación de instalaciones deportivas. La actuación saldrá próximamente a licitación pública con un presupuesto base de 89.956 euros y será financiada íntegramente por la administración municipal. El proyecto prevé una intervención sobre distintos elementos de la instalación. Los trabajos incluirán la renovación del área de juego, los cerramientos y la iluminación, además de la adecuación de la red de saneamiento.
Un plazo estimado de 54 días
Una vez comiencen las obras, el plazo previsto para su ejecución será de 54 días naturales, según recoge la información difundida este martes, 18 de agosto de 2026, por el Ayuntamiento. La rehabilitación de la cancha de San Fernando está incluida en el Plan de Barrios y forma parte de las partidas destinadas a inversiones financieramente sostenibles.
Más actuaciones en instalaciones deportivas
La intervención se suma a otros tres proyectos municipales de acondicionamiento de infraestructuras deportivas: las canchas de San Andrés y Juan XXIII, así como el campo de fútbol Elías Rizkallal.
Con la incorporación de San Fernando, el Ayuntamiento de Arucas amplía así las actuaciones previstas para rehabilitar espacios deportivos en distintos puntos del municipio. Según la nota municipal, estas intervenciones responden tanto a demandas planteadas por la ciudadanía como a las políticas locales destinadas al fomento de la práctica deportiva, la salud y la cohesión social.
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