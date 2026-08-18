Cándida Sánchez, una de las últimas mujeres lavaderas de Valleseco

Hace apenas seis décadas, las acequias eran mucho más que lugares donde limpiar la ropa. Eran puntos de encuentro, espacios de convivencia y uno de los escenarios cotidianos donde las mujeres de los pueblos compartían buena parte de sus vidas. En Valleseco, Cándida Sánchez es una de las últimas lavanderas que conserva el recuerdo de aquellos días. Habla de los lavaderos con una sonrisa en la cara. Los rememora como un lugar de trabajo pero también como un espacio donde cabían las alegrías, las preocupaciones, los consejos y las noticias del pueblo. El sonido del agua al correr se mezclaba con el golpeteo de las prendas contra las piedras y con las conversaciones de las mujeres que acudían allí a hacer la colada.

Cada mañana, antes de que el sol rajara las piedras, Cándida llegaba cargada con los barreños sobre la cabeza, el jabón artesanal y la ropa que había que lavar. Un par de baldes, agua y unas cuantas prendas eran suficientes para comenzar una jornada que podía prolongarse durante horas; el golpeo marcaba entonces el ritmo de la mañana. Sábanas, camisas y sacos pasaban una y otra vez por las manos de las lavanderas mientras ellas paliqueaban sobre las novedades del pueblo. Para Cándida, aquel ruido no tiene nada que ver con el sonido de un teléfono móvil, era más bien el sonido de una época. "Era un momento de desconexión", recuerda entre risas.

La acequia también era un lugar imprescindible para el día a día de las familias; con un par de baldes, jabón y unos cuantos golpetazos sobre la piedra, la colada queda lista

El trabajo no era sencillo porque las mujeres permanecían durante horas inclinadas sobre la piedra con las manos constantemente dentro del agua y el cuerpo sometido al esfuerzo. Sin embargo, Cándida asegura que los dolores de espalda o de rodillas parecían desaparecer cuando llegaban las conversaciones, las risas y la compañía de las vecinas. Allí, con el paso de los años, aquellas lavanderas dejaron de ser simplemente compañeras de faena para convertirse en una familia.

El agua era un recurso imprescindible para las casas; cuando corría limpia y abundante no había prenda que se resistiera al lavado. "Allí, con el agua saliendo y salpicando, enseguida se lavaba bien", recuerda Cándida. Desde la ropa de diario hasta los sacos que se utilizaban en los chozos para limpiar las suelas de los zapatos, todo pasaba por aquellas piedras.

Además, el agua de la acequia no terminaba su recorrido en el lavadero, ya que muchas mujeres también la recogían en jarras para utilizarla en las tareas domésticas o para dar de beber a los animales. Cándida todavía defiende la calidad de aquella agua. "El agua era mucho más limpia", recalca. Hoy las lavadoras forman parte imprescindible de cualquier casa, sin embargo a Cándida le saca de quicio porque nunca ha terminado de acostumbrarse a ellas. "Yo no me acostumbro a este electrodoméstico", admite. Lo hace porque no le queda otro remedio pero si tiene la oportunidad de volver al lavadero junto a sus amigas, no lo duda. "Nada es mejor que la acequia", asegura.

Cándida Sanchez Santana, una de las últimas lavanderas de Valleseco / ANDRES CRUZ

Una jornada que no solo se quedaba en casa

La historia de Cándida no se limita a los lavaderos. Su vida es como la de muchas mujeres de su generación y estuvo marcada desde muy joven por el trabajo y por la necesidad de contribuir a la economía familiar. Y es que durante algunos años tuvo que irse lejos de las acequias de Valleseco para vivir en los cuarteles del municipio de Ingenio, donde trabajó almacenando los tomates de la zona. Aquel empleo formó parte de su vida, pero no consiguió borrar los recuerdos de su infancia ni aquellos años junto al agua.

Después de casarse, se levantaba de madrugada y junto a otras vecinas cargaba baldes llenos de higos para llevarlos hasta Arucas caminando. El trayecto era largo y ellas necesitaban hacer una parada antes de continuar; la acequia de Crespo se convertía entonces en un lugar de descanso y espera, y allí permanecían hasta que amanecía y podían retomar el camino. Una vez allí, comenzaba otra parte de la jornada: iba puerta por puerta para ofrecer la fruta durante todo el día.

A su memoria llegan recuerdos como el de una vecina que al salir a la puerta le preguntaba a gritos "¿eres la feligresa?, y si no reconocía la voz de la mujer vallesequense, no abría ni respondía. Son historias pequeñas pero que ayudan a reconstruir una época en la que las mujeres recorrían largas distancias a pie, cargaban pesos, trabajaban desde niñas y encontraban en los espacios compartidos una forma de acompañarse.

El agua como memoria

Por eso, cuando Cándida recuerda las mañanas junto a la acequia, no habla únicamente de lavar ropa, sino en una manera de entender la vida. En aquellos lavaderos, las mujeres trabajaban, pero también construían amistades, compartían problemas, se daban consejos, se contaban las novedades del pueblo y, entre golpe y golpe sobre la piedra, encontraban un momento para ellas.

Al día de hoy, cuando la lluvia vuelve a llenar los cauces de la isla, algunas lavanderas de avanzada edad todavía regresan a las acequias para aprovechar ese "oro líquido". Es una costumbre que se resiste a desaparecer y que conecta el presente con una época en la que el agua era mucho más que un recurso: era parte de la vida cotidiana. Cándida pertenece a esa última generación que conoció las acequias cuando todavía eran imprescindibles.

Porque en Valleseco la acequia fue mucho más que un lugar donde hacer la colada, fue el corazón del vecindario. Y aunque las lavadoras hayan sustituido al golpeteo de las prendas contra la piedra, en la memoria de Cándida aquel sonido todavía permanece como si fuera ayer. Hoy, cada vez que vuelve la mirada hacia aquellos años no recuerda solo el trabajo, sino a las mujeres que compartieron con ella una parte de sus vidas.