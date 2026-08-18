Detenido el conductor del atraco de la joyería de Vecindario al intentar cometer otro robo horas después

Uno de los presuntos implicados en el violento atraco a la Joyería Méndez e Hijos de Vecindario terminó detenido apenas unas horas después y por una circunstancia inesperada: otro supuesto intento de robo.

La Policía Nacional recibió alrededor de la una de la madrugada un aviso relacionado con un intento de robo en una urbanización de Monte León, en el sur de Gran Canaria. Los agentes se desplazaron hasta la zona y detuvieron a un hombre que, una vez identificado, resultó ser una de las personas que la Guardia Civil estaba intentando localizar por el asalto cometido horas antes en plena Avenida de Canarias.

La detención se produjo así en el marco de una actuación de la Policía Nacional y con la posterior coordinación con la Guardia Civil, cuerpo que mantiene abierta la investigación sobre el atraco.

Lo buscaban desde el asalto a la joyería de Vecindario

El robo se había producido sobre las 20.20 horas del lunes 17 de agosto en la Joyería Méndez e Hijos, situada en el número 209 de la Avenida de Canarias.

Según informa La Provincia, la Guardia Civil ha confirmado la participación de cinco personas en el asalto.

Así amanece la joyería de Vecindario tras el asalto / LP/DLP

Cuatro de ellas, encapuchadas, habrían entrado directamente en el establecimiento, mientras una quinta permanecía esperando en un vehículo para facilitar la huida del grupo.

Solo unas horas después, uno de los presuntos participantes ya estaba bajo custodia policial.

Una llamada por otro robo terminó delatándolo

La secuencia que llevó al arresto comenzó lejos de Vecindario.La Policía Nacional recibió un aviso relacionado con un presunto intento de robo en una urbanización de Monte León. Tras desplazarse hasta allí, los agentes localizaron e identificaron al sospechoso.

Fue durante esas comprobaciones cuando descubrieron que la Guardia Civil estaba intentando localizarlo por el atraco cometido esa misma tarde en la joyería.

La Policía Nacional sitúa la detención aproximadamente a la una de la madrugada.

La investigación sobre el asalto continúa en manos de la Guardia Civil, que mantiene las pesquisas para determinar la participación concreta del detenido y localizar al resto de implicados.

Cuatro encapuchados entraron y otro esperaba en el coche

El atraco se desarrolló en cuestión de minutos.

De acuerdo con los datos publicados por La Provincia, los cuatro individuos que accedieron al establecimiento utilizaron un objeto contundente, posiblemente una maza o un martillo, para romper uno de los expositores y llevarse las joyas de su interior.

Después abandonaron rápidamente el establecimiento y habrían contado con un quinto participante que los esperaba en un vehículo.

Por ahora no se ha determinado públicamente el valor total de las joyas sustraídas.

La Guardia Civil descarta que hubiera disparos

El asalto generó momentos de gran tensión en plena Avenida de Canarias.

Varios testigos afirmaron haber escuchado sonidos que identificaron como detonaciones, una circunstancia que provocó inquietud durante las primeras horas posteriores al robo. Sin embargo, la Guardia Civil descarta que los atracadores utilizaran armas de fuego.

La hipótesis de los investigadores apunta a que los fuertes estruendos escuchados pudieron estar relacionados con los golpes empleados para romper los expositores con una maza o un martillo. En el exterior de la joyería quedaron restos de cristales y la reja de seguridad parcialmente bajada.

Una joyería con más de seis décadas en Vecindario

La Joyería Méndez e Hijos es un negocio familiar con una larga trayectoria en la localidad. Según recoge La Provincia, la actividad de la familia en el sector se remonta a 1960 y dos hermanos gestionan establecimientos en la Avenida de Canarias, uno en el centro de Vecindario —el asaltado— y otro en dirección a Doctoral.

La Provincia

La joyería permaneció cerrada durante la mañana del martes mientras continuaban las gestiones relacionadas con el atraco. La investigación sigue abierta y todavía quedan varios presuntos participantes por localizar. La Guardia Civil solicita que cualquier información relacionada con el asalto sea comunicada al cuerpo para incorporarla a las diligencias.

Por ahora, el primer arresto deja una secuencia poco habitual: un sospechoso buscado por el asalto a una joyería termina detenido horas después cuando la Policía acude a investigar otro supuesto intento de robo.