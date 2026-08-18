Gáldar destina 351.296 euros a renovar el alumbrado de nueve zonas del municipio

Gáldar contará con una inversión de 351.296,37 euros para modernizar el alumbrado público de distintos barrios y núcleos del municipio, dentro de un proyecto de eficiencia energética que impulsa la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte y financia el Cabildo de Gran Canaria a través del Plan de Cooperación. La iniciativa global alcanza los 1.213.012,91 euros y abarca ocho municipios de la comarca.

Las actuaciones en Gáldar se centrarán en Barranco del Juncal, Cuevas del Juncal, Barranco Hondo-La Lajita, El Tablado, Fagajesto, Las Mesas, el aparcamiento de la calle Delgado, Las Cumbrecillas y Sardina. El proyecto sustituirá luminarias convencionales de vapor de sodio por sistemas con tecnología LED, una intervención que busca reducir el consumo eléctrico y actualizar las instalaciones públicas.

Nueve zonas y una renovación de la infraestructura eléctrica

La actuación no se limita al cambio de luminarias. También contempla la renovación de protecciones eléctricas, conexiones, cableado y sistemas de puesta a tierra que presenten deficiencias. Los trabajos incluirán, cuando resulte necesario, la sustitución o actualización de cuadros eléctricos y de sus componentes.

Uno de los puntos diferenciados del proyecto se localiza en el camino entre Gil Chinea y la playa de Bocabarranco, donde se instalarán 50 luminarias solares LED. La actuación dotará este recorrido de alumbrado fotovoltaico y ampliará el uso de energías renovables dentro de las instalaciones municipales.

Reducir la dispersión de la luz hacia el cielo y minimizar la contaminación lumínica

El entorno de la ermita y la plaza de San Telmo, en Sardina, contará con una intervención específica. Las luminarias se sustituirán por otras con una temperatura de color de 3.000 grados Kelvin para homogeneizar la iluminación y cumplir con el objetivo de "reducir la dispersión de la luz hacia el cielo y minimizar la contaminación lumínica".

El proyecto presta una atención especial a este aspecto en las zonas de Medianías, por la proximidad del ámbito de Risco Caído, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y por la protección vinculada a la reserva Starlight. Las nuevas luminarias viales incorporarán además tecnología de "medianoche virtual", que permitirá regular su funcionamiento según las necesidades de cada zona.

La renovación del alumbrado también incorpora criterios ambientales relacionados con especies sensibles a la contaminación lumínica. El proyecto cita de forma específica a la pardela cenicienta y al alcaraván, por lo que la reducción de la dispersión de luz forma parte de las medidas previstas junto al ahorro energético.

La Mancomunidad del Norte y el Ayuntamiento de Gáldar plantean esta actuación como una continuación de la transformación progresiva del alumbrado municipal mediante tecnología LED. El municipio ya ejecutó intervenciones de este tipo en distintos barrios y espacios públicos con financiación del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria.

Un presupuesto de 1,21 millones

La intervención de Gáldar se integra en un programa más amplio para mejorar la eficiencia energética del alumbrado y de las instalaciones públicas de ocho municipios del Norte de Gran Canaria. El presupuesto global supera los 1,21 millones de euros y combina la renovación tecnológica con medidas para reducir consumo, emisiones y contaminación lumínica.

En Gáldar, el proyecto concentra la inversión en la sustitución de luminarias, la mejora de las instalaciones eléctricas y la incorporación de energía solar en Bocabarranco. La actuación busca así modernizar la red de alumbrado mientras limita su impacto sobre el cielo nocturno y el entorno natural.