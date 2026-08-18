Ni Marbella ni Mallorca: el chalet de lujo más visitado de España está en Gran Canaria

Grandes destinos turísticos españoles como Madrid, Marbella o Mallorca concentran algunas de las viviendas más exclusivas del mercado inmobiliario, pero ninguna ha despertado este verano tanta curiosidad como un chalet situado en el sur de Gran Canaria.

Un oasis convertido en villa y valorado en 3,2 millones de euros. La propiedad, situada en San Agustín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, encabeza la selección de inmuebles de lujo más visitados en Idealista. Sus dimensiones, las vistas al océano y unas instalaciones más propias de un complejo turístico han convertido su anuncio en el más consultado entre las viviendas españolas valoradas en más de un millón de euros.

Cinco dormitorios en 635 metros cuadrados

El chalet dispone de 635 metros cuadrados construidos y 550 metros útiles, distribuidos en diferentes espacios interiores y exteriores. Cuenta con cinco dormitorios y cinco baños, además de terraza, balcón, jardín, trastero y una plaza de garaje incluida en el precio.

Distintas estancias de la villa de San Agustín, valorada en 3,2 millones de euros / Idealista

Los grandes ventanales son una de sus principales características. Están diseñados para aprovechar la luz natural y ofrecen vistas panorámicas hacia el océano, Playa del Inglés y las Dunas de Maspalomas.

La vivienda, construida en 1996, se anuncia como una propiedad de segunda mano en buen estado y preparada para entrar a vivir. El precio equivale aproximadamente a 5.039 euros por metro cuadrado.

Piscina privada, jacuzzi y gimnasio

El exterior está presidido por una piscina privada acompañada de un solárium y un jacuzzi. La casa también dispone de una cocina profesional al aire libre, concebida para organizar comidas y reuniones aprovechando el clima del sur de Gran Canaria.

En el sótano se encuentran un gimnasio privado y una bodega. A estos espacios se suman diferentes estancias destinadas al ocio y a recibir invitados.

Distintas estancias de la villa de San Agustín, valorada en 3,2 millones de euros / Idealista

La villa dispone de aire acondicionado, aunque no tiene calefacción. Su certificado energético figura todavía en trámite y los impuestos y gastos asociados a la compraventa no están incluidos en los 3,2 millones solicitados.

Por delante de las propiedades de otros destinos de lujo

La casa grancanaria ha superado en visitas a viviendas situadas en Mallorca, Madrid, Alicante y Málaga. Entre ellas aparecen áticos urbanos, propiedades frente al Mediterráneo y villas localizadas en algunos de los mercados residenciales más exclusivos del país.

El segundo puesto corresponde a una vivienda de Palma de Mallorca levantada en un espacio que antiguamente formaba parte de la iglesia de Santa Fe. Madrid incorpora varios áticos al listado, mientras que Alicante y Málaga están representadas por villas y apartamentos de lujo.

Ninguna de estas propiedades, sin embargo, ha recibido tantas visitas como el chalet de San Agustín. Su liderazgo no significa que sea la vivienda más cara de España, sino la que mayor interés ha generado entre los usuarios de Idealista dentro de la selección analizada este verano.

Distintas estancias de la villa de San Agustín, valorada en 3,2 millones de euros / Idealista

Un rincón diseñado para desconectar frente al Atlántico

La combinación de privacidad, amplitud y vistas convierte la villa en un espacio concebido para disfrutar del clima del sur de Gran Canaria. La piscina, el jacuzzi y el solárium permiten relajarse al aire libre, mientras que el gimnasio, la bodega y la cocina exterior completan una propuesta orientada al ocio sin necesidad de abandonar la vivienda.

Sus grandes ventanales mantienen el océano presente en buena parte de las estancias y conectan el interior con el paisaje de San Agustín. Un refugio exclusivo frente al Atlántico que, aunque está al alcance de muy pocos compradores, ha conseguido despertar la curiosidad de miles de usuarios.