El mesón de Gran Canaria que triunfa con carnes a la brasa y cocina canaria: un clásico que ofrece raciones generosas
El establecimiento se caracteriza por mantener los platos de la cocina canaria tradicional
Hay establecimientos que conquista porque pese al paso de los años mantienen los platos de la cocina tradicional elaborados con productos de calidad y un ambiente que hace sentir a los clientes como en casa. Ese es el el caso de Mesón Los Chorros, un establecimiento situado en Firgas que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de la gastronomía canaria y carnes al brasa en la isla.
Los creadores de contenido gastronómico @viajandocontanda han visitado recientemente el local y han compartido su experiencia con sus seguidores, destacando algunas de sus elaboraciones. "Un clásico para comer en Gran Canaria si te gusta la comida canaria, las carnes y los platos de toda la vida", aseguran.
Un clásico en el que disfrutar de la cocina tradicional
La carta del mesón apuesta por los sobres de siempre. En ella, los comensales podrán encontrar diferentes platos de la cocina canaria tradicional pensados para compartir. Entre su propuesta se ofrece:
- Garbanzada
- Potaje de berros
- Gofio escaldado
- Croquetas
- Papas arrugadas
- Carne de cabra
- Queso ahumado a la plancha
- Ropa vieja de carne o pulpo
- Albóndigas
El establecimiento también cuenta con diferentes opciones de pescados.
Las carnes son una de sus especialidades
Uno de los grandes reclamos del establecimiento son sus carnes a la brasa. En su oferta gastronómica se destacan elaboraciones como:
- Entrecot de ternera
- Solomillo de ternera
- Chuleta de cerdo
- Secreto ibérico de bellota
Uno de los paltos que más llamó la atención durante la visita de los creadores de contenido tanto por su sabor como por la ración fueron las costillas de cerdo a la brasa.
Como broche final, cuenta con diferentes alternativas tradicionales que conquistan a los amantes del dulce. El polvito uruguayo, polvito los chorros con helado, mousse de gofio o flan casero son algunos de los postres que se pueden disfrutar en el local para culminar un almuerzo o cena.
Horario y ubicación
Mesón Grill Los Chorros se encuentra en la Carretera General (GC-30) de Firgas a Valleseco, kilómetro 3, en la Villa de Firgas. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes han acudido al restaurante y han disfrutado de la propuesta gastronómica que ofrecen a sus clientes.
Abre lunes, martes, miércoles y domingo para ofrecer servicio de almuerzo de 11:00 a 18:00 horas, mientras que los jueves amplía su horario para servir cenas hasta las 23:00 horas. Viernes y sábado permanece abierto hasta las 00:00 horas.
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