Mogán inaugura el reformado parque infantil de Lomo Quiebre

El Ayuntamiento de Mogán ha inaugurado este martes, 18 de agosto, la remodelación integral del parque infantil de Lomo Quiebre, en Playa de Mogán, después de una actuación que ha supuesto una inversión de 264.118,18 euros, financiada íntegramente con fondos municipales.

La intervención ha transformado el recinto con la incorporación de nuevos elementos de juego y estructuras adaptadas para menores con diversidad funcional. También se han renovado el pavimento, el mobiliario urbano y el alumbrado público.

Nuevos elementos para ordenar y asegurar el espacio

Además de la renovación de los juegos, el proyecto ha incluido la instalación de un vallado perimetral y la creación de zonas de sombra en el área de merendero. La cancha de fútbol 3x3 también ha quedado separada del resto de la zona infantil para diferenciar los usos dentro del recinto. Estas actuaciones buscan mejorar las condiciones de seguridad y facilitar la convivencia entre las distintas actividades que se desarrollan en el parque, uno de los espacios infantiles situados en el núcleo de Lomo Quiebre.

La alcaldesa de Mogán, Onalia bueno, junto a los concejales del grupo de gobierno en el renovado parque de Lomo Quiebre. / LP/DLP

Más parques incluidos en el programa de renovación

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, participó en la inauguración junto al concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, y otros miembros del grupo de gobierno municipal. Los trabajos han sido ejecutados por la empresa FCE Instalaciones Técnicas SL. Durante el acto, Onalia Bueno señaló que la intervención forma parte de las actuaciones municipales destinadas a renovar los parques infantiles de Mogán. La alcaldesa recordó la actuación realizada recientemente en El Horno y avanzó que el programa continuará en otros puntos del municipio.

Entre los próximos espacios citados por el Ayuntamiento se encuentran el parque infantil de La Vistilla, el de la plaza Pérez Galdós y el situado en la calle Acorán, incluida su cancha. También están previstas intervenciones posteriores en parques de las calles Alcalde Paco González y Pino Seco.La alcaldesa indicó que el objetivo municipal es continuar con estas renovaciones durante lo que resta de la actual legislatura y en la siguiente. Al término de la inauguración, también pidió a los usuarios que contribuyan a conservar las nuevas instalaciones y mantener el parque en buenas condiciones.