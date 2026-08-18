Una multitud entra en una zona prohibida de las Dunas de Maspalomas

La escena se produjo al caer la tarde en uno de los espacios naturales más conocidos de Gran Canaria. Un vídeo grabado en las Dunas de Maspalomas muestra a varias personas adentrándose en una zona restringida después de que terminara el horario de vigilancia.

Las imágenes fueron tomadas el lunes 10 de agosto de 2026, a las 20:49 horas, y muestran cómo numerosas personas cruzan la cuerda que delimita el área no permitida para hacerse fotografías y permanecer sobre las dunas.

La persona que grabó la escena lo resume con evidente indignación: “Esto es la zona de reserva natural de las Dunas de Maspalomas. Está prohibido pasar la cuerda”.

“Se ha ido la mujer de seguridad y venga a hacerse la fotito”

El momento que más llama la atención llega justo después.

Según relata la autora del vídeo, la presencia de personas en la zona restringida se produjo una vez finalizado el horario de vigilancia.

“Se ha ido la mujer de seguridad y venga a hacerse la fotito”, denuncia mientras graba lo que está ocurriendo.

En las imágenes puede verse a varias personas dentro del espacio delimitado, una situación que ha provocado críticas por el comportamiento de quienes aprovechan la ausencia de vigilancia para acceder a zonas donde el paso está restringido.

Una escena que vuelve a poner el foco en la protección de las dunas

Las Dunas de Maspalomas constituyen uno de los paisajes naturales más reconocibles del sur de Gran Canaria.

Precisamente por ello, cualquier imagen que muestre a grupos numerosos saltándose las delimitaciones genera preocupación por el impacto que puede tener sobre el entorno.

La denuncia difundida junto al vídeo reclama que se adopten medidas para evitar que estas escenas se repitan una vez termina la vigilancia presencial.

La escena resulta especialmente llamativa porque en abril de este mismo año el Cabildo de Gran Canaria decidió reforzar los controles en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas ante el aumento de visitantes. Aquel dispositivo incluyó una veintena de efectivos, cuatro agentes de Medio Ambiente de refuerzo en horario de tarde, apoyo con drones y coordinación con SEPRONA, Policía Autonómica, Policía Local y Protección Civil.

Además, dentro del proyecto Impulsa Maspalomas se anunció la instalación de sensores, cámaras de vigilancia y sistemas de megafonía para mejorar el control de las 404 hectáreas del espacio protegido. El Cabildo recordó entonces que acceder a zonas no autorizadas está prohibido y puede acarrear sanciones, al tiempo que insistía en un mensaje que resume el objetivo de conservación del enclave: que “la mirada sea la única huella”.

El Cabildo reforzó la vigilancia en abril

La escena resulta especialmente llamativa porque en abril de este mismo año el Cabildo de Gran Canaria decidió reforzar los controles en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas ante el aumento de visitantes. Aquel dispositivo incluyó una veintena de efectivos, cuatro agentes de Medio Ambiente de refuerzo en horario de tarde, apoyo con drones y coordinación con SEPRONA, Policía Autonómica, Policía Local y Protección Civil.

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Además, dentro del proyecto Impulsa Maspalomas se anunció la instalación de sensores, cámaras de vigilancia y sistemas de megafonía para mejorar el control de las 404 hectáreas del espacio protegido. El Cabildo recordó entonces que acceder a zonas no autorizadas está prohibido y puede acarrear sanciones, al tiempo que insistía en un mensaje que resume el objetivo de conservación del enclave: que “la mirada sea la única huella”.