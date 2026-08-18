Las obras del nuevo pabellón de Infecar siguen sin arrancar un mes después de su adjudicación formal

Las obras del nuevo pabellón de ferias y del edificio de usos complementarios de Infecar todavía no han comenzado sobre el terreno cuando se cumple un mes de la formalización del contrato. La actuación, adjudicada por 53,47 millones de euros a la UTE formada por Cobra Infraestructuras Hidráulicas y Construplan Construcciones y Planificación, fue formalizada el pasado 13 de julio, pero la entrada de maquinaria en el recinto está pendiente aún de que se completen los trámites técnicos y administrativos, que en este caso se están alargando.

El contrato establece un plazo de 24 meses de ejecución, que comenzará a contar a partir del acta de comprobación del replanteo. Según las condiciones de la licitación, este documento debía extenderse en los 15 días naturales posteriores a la formalización del contrato, por lo que el plazo teórico para su firma finalizó el 29 de julio.

Previamente a la firma del acta de replanteo es imprescindible contar con una serie de requisitos previos, entre ellos, contar con el Plan de Seguridad y Salud. Según los plazos, la UTE debía presentarlo en los primeros días posteriores a la firma del contrato y su aprobación dispone de un plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, que se cumplió el pasado 13 de agosto.

El plazo para firmar el acta de comprobación de replanteo finalizaba 15 días naturales después de la firma: el 29 de julio

Sin embargo, los pliegos contemplan la posibilidad de superar el periodo fijado cuando existan una causas justificadas. En cambio, si no se acredita la demora, el contrato contempla una penalización de 1.500 euros por cada día natural de retraso. Por su parte, desde el Cabildo -institución de la que depende Infecar- explican que por el momento carecen de información actualizada "ni de una previsión concreta sobre el inicio de la obra física del pabellón de Infecar".

Un contrato que quedó bloqueado

El calendario de la actuación ya sufrió un retraso durante el procedimiento de contratación, caracterizado por su complejidad técnica y su importante dotación presupuestaria. La obra salió a licitación el 3 de octubre de 2025 y siete meses después fue adjudicada el 28 de abril de 2026 a la UTE Cobra-Construplan, entre un total de seis empresas que presentaron ofertas. Pero OHLA, segunda empresa mejor valorada, presentó el 20 de mayo un recurso especial contra la decisión.

La compañía cuestionó diferentes aspectos de la valoración técnica y de la oferta ganadora, al considerar que la propuesta de la UTE adjudicataria presentaba deficiencias en aspectos esenciales de la planificación y ejecución de la obra. OHLA también puso en duda la solvencia y la experiencia acreditada por parte del equipo técnico propuesto y entendió que algunos elementos de su propia oferta habían sido valorados de forma más restrictiva. En conjunto, sostuvo que el procedimiento no había garantizado un trato igualitario entre las empresas y pidió que se revisara la adjudicación.

Los pliegos permiten superar el periodo fijado si hay causas justificadas, de lo contrario, existe penalización económica

Pero el Tribunal Administrativo del Cabildo de Gran Canaria desestimó íntegramente el recurso el 2 de julio y confirmó la validez de la adjudicación. Una vez resuelto este procedimiento, el contrato pudo formalizarse el 13 de julio.

Mayor capacidad expositiva

La actuación supondrá una transformación profunda de Infecar para ampliar y modernizar su capacidad expositiva. El proyecto contempla la construcción de un nuevo espacio ferial de vanguardia y de un edificio anexo de usos complementarios, además de su ejecución coordinada con las obras de urbanización del entorno.

Interior del nuevo pabellón de Infecar. / La Provincia

El nuevo pabellón ocupará el espacio de los actuales pabellones 3 y 7, que deberán ser demolidos junto con las estructuras que interfieran con la nueva edificación. El diseño incorpora elementos singulares como una fachada de geometría romboidal cuyo montaje requiere procesos constructivos no convencionales, además de grandes estructuras metálicas.

Junto al pabellón se levantará un edificio de usos complementarios destinado a concentrar buena parte de los servicios necesarios para el funcionamiento del recinto. El inmueble incluirá los vestíbulos de acceso y recepción, zonas de restauración, espacios comunes, áreas de almacenamiento y dependencias técnicas y auxiliares. También dispondrá de espacios multifuncionales para reuniones y eventos de menor formato, de manera que el conjunto pueda funcionar con mayor autonomía y versatilidad.

Urbanización del entorno

La construcción del pabellón coincidirá con otra actuación de gran alcance: las obras de urbanización del entorno de Infecar, un proyecto que fue seleccionado para su presentación en el Foro Urbano Mundial de Naciones Unidas, como ejemplo de regeneración urbana sostenible.

Este plan, elaborado por LPA Studio y financiado por el Cabildo junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, plantea abrir el recinto a los barrios de La Feria y La Paterna mediante nuevos itinerarios peatonales, una senda ajardinada, la recuperación de un anillo verde y cerca de 20.000 metros cuadrados de nuevos espacios libres, además de trasladar los aparcamientos hacia los bordes para reducir el impacto del tráfico sobre las zonas residenciales.

Infografía del Plan de Ordenación de Infecar con una senda peatonal vecinal. / LP/DLP.

Así, el nuevo pabellón, el edificio complementario y las obras en el entorno deberán ejecutarse de forma simultánea y coordinada, ya que la puesta en funcionamiento del nuevo espacio expositivo dependerá también de la finalización de las actuaciones exteriores. Por ello, la UTE Cobra-Construplan deberá elaborar un Plan de Coordinación de Interferencias dentro de los 15 días posteriores al acta de replanteo, para establecer cómo se compartirán los accesos y las zonas de acopio entre las dos obras.

Entre otros espacios, el aparcamiento principal deberá repartirse al 50% entre ambas actuaciones. También se celebrarán reuniones técnicas de coordinación cada dos semanas y encuentros de seguridad con periodicidad semanal.

La complejidad del proyecto obliga a contar con personal especializado y con experiencia acreditada, como que el jefe de obra tenga al menos 15 años de trayectoria. El objetivo final es convertir Infecar en un recinto con mayor capacidad y versatilidad para acoger ferias y eventos y reforzar su posición en el circuito ferial del Atlántico medio.