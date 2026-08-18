Los pacientes puntúan con un 8,97 la atención del Hospital Doctor Negrín

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín obtuvo una valoración de 8,97 puntos sobre 10 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria correspondiente a 2025. El estudio, que realiza cada año el Servicio Canario de la Salud (SCS), mide la percepción de los pacientes sobre la atención recibida durante su ingreso y mantiene al centro en registros similares a los de ejercicios anteriores.

La encuesta tomó como referencia una muestra de 455 pacientes, de los que el 58,70% fueron hombres y el 41,30%, mujeres. Los grupos de edad con mayor participación correspondieron a personas de entre 50 y 69 años y a pacientes de 70 años o más. Además, el 67,20% accedió al hospital a través de Urgencias y el 36,90% permaneció ingresado menos de cinco días.

Alta valoración de los servicios y del personal sanitario

Durante los días seleccionados para el estudio, el hospital registró 516 altas, entregó 473 cuestionarios y recogió 470. Entre las áreas con puntuaciones más elevadas figuraron la Unidad de Raquis, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Digestivo y Angiología y Cirugía Vascular. Los pacientes de los servicios quirúrgicos también mostraron una elevada satisfacción con la información sobre la evolución de su enfermedad y las pruebas realizadas.

La atención del personal médico y de Enfermería volvió a concentrar algunas de las mejores valoraciones. El 98% de las personas encuestadas expresó satisfacción con la atención médica y el 99,3% con el trato del personal de Enfermería. Asimismo, el 81,78% afirmó conocer el nombre de su médico y el 98,89% señaló que "el personal de la planta se dirigió a ellos por su nombre".

Intimidad, consentimiento e información al paciente

El respeto a la intimidad alcanzó una valoración positiva del 98,68%. Por su parte, el 95,92% de los participantes indicó que recibió información y que el personal solicitó su consentimiento antes de una prueba o intervención. Estos resultados sitúan la comunicación clínica y el respeto a los derechos del paciente entre los aspectos con mayor nivel de satisfacción.

La información sobre el proceso asistencial también obtuvo porcentajes elevados. El 97,97% consideró adecuada la información relativa a la evolución de su enfermedad y a las pruebas realizadas, mientras que el 98,20% señaló que recibió indicaciones adecuadas sobre los cuidados o tratamientos que debía seguir en casa tras el alta.

El funcionamiento cotidiano del centro supera el 91% de valoración positiva

La encuesta también examinó cuestiones vinculadas al funcionamiento cotidiano del centro, como la orientación dentro de las instalaciones. El 91,33% de los pacientes consideró adecuada la señalización del hospital y señaló que "se orientaron fácilmente" durante su estancia.

Los resultados dibujan una valoración estable de la atención hospitalaria en el Doctor Negrín, con porcentajes especialmente altos en el trato de los profesionales, la información clínica, el respeto a la intimidad y las indicaciones posteriores al alta. La puntuación global de 8,97 sobre 10 mantiene al centro en niveles semejantes a los registrados en años anteriores.