De Las Palmas de Gran Canaria a Mogán: la ruta sin gluten que recomienda una influencer celíaca

Viajar y comer fuera de casa puede convertirse en un reto para las personas celíacas. No basta con elegir platos que aparentemente no contengan trigo: también es necesario comprobar cómo se almacenan los ingredientes, qué utensilios se utilizan y si existe riesgo de contacto cruzado durante la elaboración.

La creadora de contenido Adriana.singluten ha preparado una amplia ruta con restaurantes, cafeterías, pastelerías y otros establecimientos con oferta sin gluten en Gran Canaria. Su recopilación incluye 24 negocios señalados como vinculados a FACE, además de varios lugares que conoció durante su estancia.

El recorrido se extiende desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el sur de la Isla, con propuestas para desayunar, merendar, comer o cenar.

¿Qué significa que un establecimiento sea FACE?

FACE son las siglas de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida y la seguridad alimentaria de las personas con enfermedad celíaca.

A través del proyecto FACE Restauración Sin Gluten, la federación y sus asociaciones territoriales asesoran a los establecimientos interesados en ofrecer opciones seguras. Los técnicos visitan las instalaciones, revisan los ingredientes y adaptan los protocolos de elaboración para contemplar los posibles puntos de contacto cruzado con gluten.

El programa también incluye formación para el personal de cocina y sala, seguimiento de incidencias y controles analíticos aleatorios. Los establecimientos participantes pueden mostrar un distintivo en su entrada, que debe renovarse anualmente.

Formar parte del proyecto no significa necesariamente que todo el establecimiento sea 100% libre de gluten. Algunos negocios trabajan exclusivamente sin esta proteína, mientras que otros mantienen una carta convencional y ofrecen determinados platos preparados mediante protocolos específicos.

Dónde desayunar o merendar sin gluten en Las Palmas

La recopilación de Adriana incluye cuatro establecimientos de Las Palmas de Gran Canaria para desayunar, merendar o disfrutar de algún producto dulce:

Cafetería Del Real

Be Happy , especializada también en helados

, especializada también en helados Guirlache Guanarteme

SinglutenCake

Todos aparecen identificados como establecimientos vinculados a FACE en la guía compartida por la creadora.

Restaurantes con opciones sin gluten en la capital

Para comer o cenar, el listado reúne nueve establecimientos ubicados en diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria:

Pizzería Fermento

Prueba

Coki Mesa y López

Restaurante El Pote

La Korianda

Restaurante 18 Grados

Coki Triana

Restaurante Mestura

Croqueteo

Este último fue uno de los locales que Adriana visitó personalmente durante su viaje. La creadora destaca que se trata de un establecimiento completamente sin gluten y señala que probó sus croquetas, empanadillas y galletas.

Fuera de la capital, su recopilación añade el Restaurante Iguana, en Las Mesas, y el Restaurante Sibora, en El Tablero.

Desayunos y meriendas en el centro y sur

La ruta continúa por diferentes municipios del centro y sur de Gran Canaria. Para desayunar o merendar, Adriana incorpora otros cuatro establecimientos relacionados con FACE:

Dulce Salud , en Vecindario

, en Vecindario Panadería Mis Hijos , en Agüimes

, en Agüimes Dulce Salud Vzla , en Santa Lucía de Tirajana

, en Santa Lucía de Tirajana Cositas Dulces, cerca de Maspalomas

De Agüimes a la playa de Arinaga

Entre las alternativas para comer o cenar figuran el Restaurante Grill La Pasadilla, situado en El Roque, cerca del aeropuerto; el Taller Gastronómico El Guachinche, en Agüimes, y el Restaurante La Mexicana, en Balos.

En la playa de Arinaga aparecen dos de los establecimientos que la influencer visitó durante su estancia: Ca’ Miguel y AriMar FoodLab.

AriMar se presenta como una casa de comidas y freiduría completamente libre de gluten. Toda su carta está adaptada para personas celíacas e incluye platos del día, pollo asado, potajes, arroces, pastas, fritos y postres. El negocio está orientado a la comida para llevar y no dispone de comedor.

Ca’ Miguel también aparece en la experiencia de Adriana como un establecimiento completamente sin gluten y vinculado a la Asociación de Celíacos de Canarias.

Opciones adaptadas en Maspalomas y Puerto de Mogán

Además de los negocios incluidos en las imágenes de su guía, la creadora recomienda Qué Pasa Tío, un restaurante italiano de Maspalomas con distintas opciones sin gluten que, según explica, se preparan en una zona separada.

En Puerto de Mogán visitó el restaurante Sol y Luna, donde pueden adaptar buena parte de la carta. También realizó una excursión marítima con Keeperuno, que preparó aperitivos sin gluten para que pudiera comer durante el paseo.

Durante su estancia, Adriana también encontró productos para preparar sus desayunos en HiperDino y probó una hamburguesa del food truck Atomic durante un festival gastronómico celebrado puntualmente en la capital.

La importancia de preguntar antes de pedir

La propia creadora recuerda que cualquier persona celíaca debe comunicar su situación al personal antes de realizar el pedido y preguntar por los protocolos para evitar el contacto cruzado.

FACE explica que este se produce cuando un alimento inicialmente apto entra en contacto con gluten a través de otros productos, utensilios, superficies o equipos de cocina. En ese momento deja de ser seguro para una persona celíaca.

Las cartas, los horarios y la participación de los establecimientos en los programas de asesoramiento pueden cambiar. Por ello, antes de organizar la ruta se recomienda contactar con cada negocio y comprobar que su distintivo FACE se encuentra actualizado.