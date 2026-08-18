El rincón de Canarias donde la noche se convierte en espectáculo

Hay noches en las que mirar al cielo en Canarias es casi una obligación. Y pocas islas ofrecen una experiencia tan íntima como La Gomera, donde la escasa contaminación lumínica, el relieve abrupto y la altura de sus miradores convierten el firmamento en un espectáculo difícil de olvidar.

Con apenas 20.000 habitantes y una superficie de 370 kilómetros cuadrados, la segunda isla más pequeña del Archipiélago ha encontrado en el astroturismo uno de sus grandes atractivos. Especialmente en verano, cuando las noches despejadas y las temperaturas suaves invitan a detenerse, apagar el móvil y mirar hacia arriba.

La combinación de naturaleza, silencio y cielos oscuros hace que algunos puntos de la Isla parezcan auténticos balcones al universo.

El Alto de Garajonay, una atalaya natural a 1.487 metros

Uno de los mejores lugares para observar las estrellas está en el corazón de la Isla.

El Alto de Garajonay, situado a 1.487 metros de altitud, es el punto más elevado de La Gomera y una de sus grandes referencias para la observación nocturna.

Desde este enclave, y gracias a la baja contaminación lumínica, es posible contemplar constelaciones como Orión, Géminis, Sagitario, Escorpión o la Osa Mayor.

El acceso se realiza mediante senderos de dificultad baja, lo que convierte la experiencia en un plan asumible incluso para quienes no están acostumbrados a largas rutas de montaña.

Roques, barrancos y estrellas

Pero Garajonay no es el único lugar desde el que disfrutar del cielo gomero.

El Mirador del Santo, en Valle Gran Rey, permite combinar paisaje y observación astronómica, mientras que el Mirador de Los Roques ofrece una de las estampas más reconocibles de la Isla: la silueta del Roque de Agando recortada bajo un cielo lleno de estrellas.

También destaca el Mirador del Morro de Agando, situado en una zona elevada junto al Monumento Natural de Los Roques.

En todos estos puntos, el relieve juega a favor. La altura y la distancia respecto a grandes núcleos urbanos permiten ganar oscuridad y profundidad visual.

Una ruta nocturna con final junto a un drago centenario

La Gomera también permite combinar senderismo y astronomía.

Una de las propuestas parte desde el Centro de Interpretación del Queso y el Pastoreo y continúa por un sendero de dificultad baja de algo más de tres kilómetros.

El recorrido atraviesa barrancos y paisajes volcánicos y termina junto al Drago de Agalán, un ejemplar monumental con más de cuatro siglos de historia.

Bajo su silueta, la experiencia mezcla paisaje, memoria y cielo nocturno en uno de esos rincones donde el tiempo parece detenerse.

La Gomera también apuesta por alojamientos Starlight

El auge del astroturismo ha llegado incluso a la oferta hotelera.

En San Sebastián de La Gomera, el Bancal Hotel & Spa cuenta con la distinción de alojamiento Starlight, un reconocimiento ligado a la protección del cielo nocturno y a la promoción de experiencias astronómicas.

Noticias relacionadas

El complejo se integra en una zona elevada de antiguos bancales y ofrece vistas al Teide, además de actividades vinculadas con la observación de estrellas.