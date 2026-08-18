San Bartolomé de Tirajana ordena vallar la Casa del Mato de El Tablero para proteger el histórico inmueble

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha ordenado al propietario del solar donde se encuentra la Casa del Mato, también conocida como Casa del Estanque, que proceda al vallado de la parcela en El Tablero. Los trabajos han comenzado por el cerramiento de la antigua edificación, de titularidad municipal, y continuarán durante los próximos días con el resto del terreno.

La actuación pretende proteger el entorno y contribuir a la conservación de un inmueble estrechamente relacionado con los orígenes de El Tablero. La parcela, situada entre las calles Data de Los Tableros y Alajuela y la avenida Francisco Vega Monroy, dispone de una superficie de 602 metros cuadrados y está destinada a uso público cultural. La antigua casa ocupa algo más de 53 metros cuadrados.

Una vivienda ligada al nacimiento de El Tablero

La Casa del Mato está considerada una de las construcciones más antiguas que se conservan en la zona y forma parte de la memoria histórica del barrio. Su origen se sitúa a comienzos del siglo XX, en una etapa en la que el territorio que hoy ocupa El Tablero estaba estrechamente vinculado a la agricultura.

La vivienda formaba parte de un conjunto de dos casas similares construidas entre 1903 y 1906 por Andrés Avelino Rodríguez Rodríguez y Manuel Jorge. El enclave estuvo relacionado con la explotación agrícola de los terrenos próximos, donde se cultivaban productos como trigo, cebada y hortalizas.

En el entorno existieron además dos graneros, un alpendre y un estanque con cantonera, elementos vinculados a aquella actividad agraria que ya han desaparecido. La propia denominación de Casa del Estanque procede de esa relación con las infraestructuras agrícolas del lugar.

El crecimiento posterior de El Tablero transformó progresivamente aquel paisaje. Aunque el núcleo se encuentra a escasa distancia de la principal zona turística del sur de Gran Canaria, sus primeros años estuvieron ligados a las actividades del campo. A partir de la expansión turística de Maspalomas durante la década de 1960, el aumento de población y la evolución urbana del barrio estuvieron cada vez más condicionados por el desarrollo económico de su entorno.

De vivienda a punto de encuentro vecinal

Los últimos residentes de la casa fueron Fidelina Rodríguez Perera y Maximino García Rodríguez, que permanecieron allí hasta mediados de la década de 1970. Tras dejar de utilizarse como residencia, el inmueble se convirtió durante un periodo en un lugar habitual de reunión para habitantes de la zona.

En un El Tablero todavía poco desarrollado, la Casa del Mato servía como punto de encuentro y también como referencia para algunas de las familias que iban instalándose en el núcleo. Esa función social se sumó con el paso del tiempo al valor histórico atribuido al inmueble.

Una reivindicación que se remonta a 1985

Los intentos por conservar y poner en valor la Casa del Mato tienen varias décadas de recorrido. Las primeras gestiones impulsadas por Carmelo Pérez Rodríguez y la Escuela Popular Ayagabre se remontan a 1985.

En 1990 se planteó su consideración como Sitio Histórico de Carácter Local, al tiempo que la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias recomendó un uso público y una finalidad social para el inmueble. Posteriormente, el Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana de 1996 incluyó la vivienda como Patrimonio Arquitectónico.

La preservación de la casa ha continuado desde entonces entre las demandas de distintos colectivos de El Tablero, que consideran el inmueble uno de los escasos testimonios materiales que permiten reconstruir los primeros años de la localidad.

Más de mil participantes en una consulta ciudadana

El futuro de la Casa del Mato volvió a adquirir protagonismo después de que un nuevo promotor adquiriera en septiembre de 2025 los terrenos de su entorno. Con anterioridad, la situación había permanecido paralizada durante años después de que la empresa propietaria entrara en concurso.

A partir de ese cambio de propiedad, la Coordinadora de Colectivos Sociales de El Tablero promovió un proceso de información y consulta para recabar propuestas sobre el futuro del espacio. Según los datos difundidos por el colectivo, participaron más de mil personas, entre ellas numerosos jóvenes.

La propuesta trasladada al Ayuntamiento planteaba la adquisición de terrenos próximos a la vivienda para habilitar zonas verdes, así como la rehabilitación de la Casa del Mato para destinarla a un espacio polivalente de uso ciudadano.

En marzo de 2026, la Coordinadora señalaba que Ayuntamiento, promotor y representantes vecinales mantenían conversaciones para tratar de definir el futuro del ámbito mediante un acuerdo entre las partes.

Un primer paso para preservar el inmueble

La orden de vallado supone ahora una actuación concreta sobre una parcela cuyo futuro lleva años formando parte del debate urbanístico y vecinal de El Tablero. El cerramiento permitirá delimitar y proteger tanto la antigua vivienda municipal como su entorno inmediato.

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La intervención no determina por sí sola el desarrollo posterior del espacio, pero supone un nuevo paso en la conservación de una construcción de más de un siglo de antigüedad que permanece vinculada a la historia agrícola, urbana y social de El Tablero.