Santa Brígida eleva a siete millones el presupuesto para reparar el saneamiento roto en dos barrancos por la borrasca Therese

Santa Brígida ha ampliado el presupuesto destinado a la restitución de la red de saneamiento de los barrancos del municipio, gravemente dañada tras el paso del temporal Therese. La partida inicial, que se había fijado en cinco millones de euros, se eleva ahora hasta los 7.408.358 euros. Se trata de una obra de emergencia cuya primera valoración económica quedó desfasada a medida que avanzaban los trabajos. Según explica el Consistorio, la ejecución del proyecto ha ido sacando a la luz nuevas necesidades de materiales no contempladas en el cálculo inicial, lo que ha obligado a revisar la inversión.

Los trabajos, que comenzaron en mayo, tienen un plazo previsto de ejecución de 18 meses desde su inicio hasta su finalización. La intervención se concentra principalmente en dos de los cauces más castigados por el temporal: el barranco Alonso y el barranco Guiniguada, donde se está llevando a cabo una restauración integral de toda la red. Hasta el momento, las obras en el barranco Alonso registran un avance del 17%, mientras que en el Guiniguada el porcentaje ejecutado alcanza el 15%.

Obras para la reparación del sistema de saneamiento en Santa Brígida. / LP/DLP

Un recorrido que asciende desde Las Palmas

El itinerario de la obra arranca en el Puente de la Calzada, el punto más próximo a Las Palmas de Gran Canaria, donde ya se ha instalado la tubería de mayor anchura y longitud de todo el proyecto. Desde ese punto, los trabajos avanzan en línea ascendente hacia el barranco del Colegio y el barranco de La Angostura, también conocido como Guiniguada, hasta llegar finalmente al barranco Alonso.

Se trata de una obra de emergencia cuya primera valoración económica quedó desfasada a medida que avanzaban los trabajos.

Actualmente se están priorizando las zonas de más fácil acceso. Está previsto que a lo largo del mes de agosto las cuadrillas trabajen simultáneamente en el tramo comprendido entre El Tejar y el barranco del Colegio, con una longitud de 1.740 metros. A este se suma otro tramo crítico, entre el Puente de Las Meleguinas y el Puente de Los Silos, de 1.830 metros, en el que la red existente había desaparecido por completo a causa del temporal.

Como medida provisional para evitar vertidos directos sobre el cauce, se han instalado tuberías temporales en los puntos más críticos de los barrancos afectados, que permiten encauzar las aguas hacia la red de saneamiento en funcionamiento mientras avanzan las obras definitivas.

Más de 9.200 metros de colectores

La actuación contempla intervenir en más de 9.200 metros de colectores en total. Además de los barrancos Alonso y Guiniguada, la reparación se extiende a otros puntos como el barranco Medejo y el barranco de Santa Brígida.

En el Puente de la Calzada ya se ha instalado la tubería de mayor anchura y longitud de todo el proyecto.

El proyecto incorpora también nuevas zonas de actuación sobre 2.751 metros adicionales, entre las que se incluyen nuevos tramos del propio barranco Alonso y el Barranquillo de Dios, con 1.430 metros, así como conexiones con la red de San Mateo. Estas ampliaciones se centran en reforzar una infraestructura esencial para garantizar la continuidad del servicio público de saneamiento y mejorar la capacidad de respuesta del municipio ante futuros episodios meteorológicos extremos.

Alcantarillado en los barrancos de Santa Brígida. / LP/DLP

Beneficio para el municipio

La concejala de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, María Sánchez-Fernaud Vega, destaca que la intervención supondrá una mejora sustancial en un tramo especialmente relevante para el municipio y transitado, además, por los turistas que visitan la zona. Según la edil, las viviendas más cercanas a La Angostura, Las Meleguinas y Los Silos serán las primeras en notar los beneficios directos de la obra.

No obstante, Sánchez-Fernaud subraya que el impacto positivo trascenderá esas zonas concretas, ya que la red que se está reparando conecta con distintas ramificaciones del sistema municipal, entre ellas la que enlaza con la red de Los Lentiscos, lo que extenderá la mejora al conjunto del municipio.