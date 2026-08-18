Santa Lucía de Tirajana contratará a 16 desempleados con un plan del Cabildo

La Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria destina 175.000 euros al proyecto ‘Plan de Empleo Santa Lucía Avanza’, una iniciativa ejecutada por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana que permitirá contratar a 16 personas desempleadas de entre 45 y 66 años en situación de vulnerabilidad para realizar labores de limpieza y mantenimiento de espacios públicos.

El programa está financiado íntegramente por la Consejería que dirige Juan Díaz y tiene como objetivo favorecer la incorporación al mercado laboral de personas con mayores dificultades de acceso al empleo, al tiempo que se desarrollan actuaciones de mantenimiento en diferentes zonas públicas del municipio.

Financiación para el programa

El Cabildo de Gran Canaria aprobó en el pleno celebrado en julio una modificación de crédito destinada a habilitar los fondos necesarios para financiar esta actuación durante el ejercicio de 2026.

El consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz, señaló que el proyecto busca ofrecer una oportunidad laboral a personas que, principalmente por su edad y por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, pueden tener mayores dificultades para incorporarse o regresar al mercado de trabajo.

Díaz también destacó la colaboración con el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que permite orientar las contrataciones hacia necesidades concretas del municipio relacionadas con la limpieza y la conservación de sus espacios públicos.

Un encargado y 15 operarios de limpieza

La actuación se desarrolla desde enero de 2026 y está previsto que finalice en diciembre. El programa contempla la contratación de un encargado o encargada y 15 operarios u operarias de limpieza, todos ellos con edades comprendidas entre los 45 y los 66 años y pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad.

Las personas contratadas se ocuparán de diferentes trabajos de mantenimiento y limpieza en espacios públicos de Santa Lucía de Tirajana, dentro de un proyecto que combina la experiencia laboral de los participantes con actuaciones de carácter municipal.

Empleo e intervención en espacios públicos

El plan plantea una doble vertiente. Por un lado, pretende favorecer la inserción sociolaboral de los participantes, mejorar sus condiciones sociales y económicas y proporcionarles capacitación y experiencia profesional que pueda facilitar futuras oportunidades laborales.

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Por otro, las contrataciones se destinan a reforzar las tareas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos de Santa Lucía de Tirajana, con actuaciones vinculadas a la salubridad, el bienestar de la población, la prevención de riesgos sanitarios y la conservación del entorno urbano.