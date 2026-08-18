'Súbete a la Ola de la Vida' regresa a las costas de Telde con música, cine y talleres

‘Súbete a la Ola de la Vida' vuelve a Telde con un programa que llevará durante las próximas semanas cine de verano, conciertos, talleres y actividades dirigidas a diferentes edades a varios puntos de la costa del municipio. La programación tendrá como escenarios Playa del Hombre, Melenara, Salinetas, Tufia, Ojos de Garza y La Garita, pues la iniciativa busca utilizar los espacios públicos de estos núcleos como lugares de encuentro y actividad durante el tramo final del verano.

El cine de verano vuelve a la programación

Entre las propuestas previstas tendrá un papel destacado el cine al aire libre. Juventud prevé dar a conocer esta misma semana la programación completa, aunque todavía no ha comunicado las películas que se proyectarán ni los detalles de cada sesión. El programa incluirá también conciertos y actuaciones musicales, espectáculos familiares, talleres infantiles y juveniles, actividades recreativas y otras propuestas al aire libre. A ellas se incorporarán iniciativas de carácter solidario, entre las que figura la celebración de un torneo.

El Ayuntamiento plantea también ‘Súbete a la Ola de la Vida’ como una fórmula para aumentar el uso de los espacios públicos y generar movimiento en los entornos donde se celebren las actividades, con posible incidencia en los establecimientos comerciales y hosteleros próximos.

Salinetas mantiene una de sus citas estivales

Dentro de la programación tendrá una presencia específica el tradicional Cine de Verano de Salinetas, una actividad que en sus últimas ediciones ha congregado a numerosos asistentes en la playa. En 2025, una de sus proyecciones reunió a más de 2.000 personas en la arena, donde el público acudió con toallas, sillas y hamacas para seguir la película en una pantalla instalada junto al paseo marítimo.

La actividad ha incorporado además en ediciones anteriores la participación ciudadana en la elección de las películas. Las votaciones se realizaron a través de los canales oficiales municipales, un sistema que la Concejalía de Juventud pretende mantener en esta nueva convocatoria. La combinación de cine y playa se ha convertido así en uno de los ejes del programa estival, que este año volverá a extenderse por diferentes núcleos de la costa teldense.

Actividad en los espacios públicos de la costa

Los detalles definitivos, las fechas y la distribución de las diferentes propuestas se conocerán esta semana, según ha avanzado la Concejalía de Juventud.

La organización corre a cargo de Cristhian Santiago Santana Caballero, concejal de juventud. También participa la Concejalía de Cultura, dirigida por Juan Martel, además de la empresa pública GESTEL, cuya gerencia ocupa Jesús Suárez. Santana ha agradecido la colaboración de ambas entidades y del personal implicado en la producción, coordinación y preparación de las actividades.

La nueva edición permitirá así recuperar durante las próximas semanas una programación repartida por distintos puntos de la costa de Telde, con el cine de verano como una de sus principales propuestas y con actividades musicales, familiares, juveniles y solidarias.