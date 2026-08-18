Tiro con arco, Tangram y troncos en el agua: las PozOlimpiadas reunirán hasta 40 equipos y diez juegos en Pozo Izquierdo

Pozo Izquierdo acogerá este sábado 22 de agosto la tercera edición de las PozOlimpiadas, una jornada que combinará pruebas de habilidad, juegos en el agua y actividades por equipos en el barranquillo. El programa comenzará a las 17.00 horas y permitirá la participación de hasta 40 equipos, con una previsión de entre 150 y 200 personas. La iniciativa está organizada conjuntamente por las concejalías de Actividad Física y Deportes y Turismo y se completará por la noche con la última cita de las Noches del Barranquillo, el programa desarrollado durante el verano en esta zona de la costa.

Diez pruebas durante la tarde

El circuito estará formado por diez juegos: Tragabolas, Tiro con arco, Tangram, Carrera de vasos, Deslizador, Encuentra tu fórmula, Piscina de bolas, Troncos en el agua, Tiro libre y Pasar el puente. Entre las novedades de esta tercera edición figura el Tiro con arco, prueba en la que cada participante podrá lanzar hasta cinco flechas a una diana. También se incorpora el Tangram, basado en la creación de figuras mediante piezas de madera, y Troncos en el agua, que llevará a los participantes a nadar hasta una boya y regresar a la orilla trasladando un tronco. El resto de actividades completará un recorrido concebido para poner a prueba distintas habilidades y fomentar la participación por equipos durante la tarde.

Imagen de archivo de las Pozolimpiadas 2025. / LP/DLP

Música para cerrar las Noches del Barranquillo

Una vez concluyan las pruebas deportivas, la programación continuará con el cierre de las Noches del Barranquillo, una iniciativa que se celebra los sábados desde el pasado 25 de julio con diferentes actividades destinadas a dinamizar esta zona de Pozo Izquierdo.

La última jornada comenzará a partir de las 20.00 horas con música de DJ. Posteriormente actuará Nueva Cantera, que presentará un nuevo tema, y el programa finalizará con la participación del músico Alberto Déniz.

De esta forma, Pozo Izquierdo concentrará este sábado una tarde de pruebas deportivas y juegos colectivos seguida de una programación musical nocturna con la que concluirán las actividades estivales de las Noches del Barranquillo.

Entre 150 y 200 participantes

El alcalde accidental y concejal de Actividad Física y Deportes, Julio Ojeda, ha animado a la ciudadanía a participar en una actividad que, según explicó, combina pruebas de habilidad con una jornada de convivencia en verano. Ojeda señaló que el circuito está pensado para poner a prueba la pericia de quienes participen y destacó su componente de convivencia, deportividad y relación entre los asistentes. El edil también vinculó la celebración de las PozOlimpiadas con la programación desarrollada durante el verano por las áreas de Deportes y Turismo en la costa del municipio.

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Las inscripciones para participar en las PozOlimpiadas continúan abiertas hasta el viernes 21 de agosto a través del correo electrónico info.pozoizquierdo@gmail.com. La edad mínima establecida para tomar parte en las pruebas es de 15 años.