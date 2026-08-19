La Aldea abre los permisos para acceder en coche al Día del Charco

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha abierto este miércoles 19 de agosto el plazo para solicitar autorización de acceso a la zona de playa durante el Día del Charco, que se celebrará el próximo 11 de septiembre.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el 7 de septiembre, inclusive, y están dirigidas principalmente a residentes, personas con movilidad reducida, trabajadores, comerciantes y medios de comunicación que necesiten entrar o salir de la zona durante una de las jornadas más multitudinarias del calendario festivo del municipio.

El trámite puede realizarse a través del Registro del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás o mediante su Sede Electrónica.

Qué documentos hay que presentar

Para solicitar el acceso será necesario aportar el DNI y la ficha técnica del vehículo que se vaya a utilizar.

Las personas con necesidades específicas de movilidad deberán presentar además la correspondiente tarjeta de movilidad.

En el caso de trabajadores que necesiten entrar en la zona por motivos laborales, será imprescindible aportar una acreditación de la empresa que justifique esa necesidad.

Los medios de comunicación tendrán que adjuntar igualmente una acreditación expedida por su medio.

El plazo termina el 7 de septiembre

El Ayuntamiento ha establecido un periodo de casi tres semanas para organizar con antelación los accesos.

La Concejalía de Tráfico recomienda no dejar la solicitud para los últimos días, ya que la planificación previa será clave para ordenar la movilidad durante una celebración que concentra cada año a miles de personas en La Aldea.

El concejal de Tráfico, Víctor Juan Hernández, señala que el objetivo es “anticiparnos a las necesidades de las personas que, por diferentes motivos, necesitan acceder a la zona de playa durante el Día del Charco”.

Una jornada con gran presión sobre los accesos

El Día del Charco convierte cada 11 de septiembre la zona costera de La Aldea en uno de los principales puntos de concentración del municipio.

Por este motivo, el Ayuntamiento busca limitar y ordenar el tráfico de vehículos, dando prioridad a quienes necesitan acceder por residencia, trabajo, movilidad o cobertura informativa.

Hernández insiste en que “una adecuada planificación de los accesos es fundamental para garantizar la movilidad y la seguridad” durante la jornada.

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Así, quienes sepan ya que necesitarán entrar en vehículo a la zona de playa tienen una fecha clara que marcar en el calendario: el 7 de septiembre será el último día para pedir autorización.