De Harry Potter a Russell Crowe: Eliel Cordón colecciona autógrafos de 120 famosos en menos de un año

Sin perro y sin hurón, Eliel Cordón sale de cacería. Su escopeta: un móvil. Sus presas: mucho más escurridizas que un conejo. Famoso que pise Gran Canaria, famoso al que Eliel le cae atrás. Este chaval del Cruce de Arinaga está construyendo un álbum en el que plasma sus encuentros con famosos. Y lo está haciendo más rápido que una bala, pues en menos de un año ya se ha hecho con 120 celebridades. Manuel Turizo, Dani Rovira, Yandel, Raúl Asencio, Taz Skylar, Daniel Radcliffe -intérprete de Harry Potter o Russell Crowe deslumbran en esta dilatada colección.

Su primer intento de captura fue el reguetonero Anuel AA. Pero este esquivó el perdigón. Quizás por el desgaste tras tantos años en los escenarios o por la perspicacia del cazador, Juan Luis Guerra no tuvo la misma suerte tiempo después. Su primera captura, sin embargo, fue el rapero cubano Ovi. Para hacerse con la foto, Eliel se atrincheró 14 horas en el aeropuerto. Decidió hacerlo porque es un auténtico fan del artista, ya que encuentra en su música una inspiración. Desde entonces, el muchacho de 15 años se volvió adicto a la tensión y a la adrenalina de cazar famosos.

Eliel Cordón Quesada, joven cazafamosos de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Tantas horas de espera se hacen difíciles por el hambre, pero con la compañía del resto de fans la cosa se hace más amena. Sin embargo, esas amistades son quizás más esporádicas que el encuentro con el famoso, pues desde que este aparece todos abandonan la fraternidad construida durante tantas horas para pelear por la imagen. Para más inri, explica Eliel, «esperar catorce horas no te garantiza que saldrás con la foto porque si la gente se cuela te puedes quedar sin ella». Hace pocos meses, cuando Lola Índigo visitó Gran Canaria, Eliel cometió el error de confiar en sus compañeros de zanja. Decidieron que todos se sacarían la foto desde un mismo móvil, pero al muchacho nunca le llegó ninguna copia.

A toda esta odisea se suman los nervios que aparecen en el momento en que llega la superestrella, confiesa Eliel. Él, que es un novelero, tiene una aplicación que le chiva los trayectos y las horas de despegue y aterrizaje de todos los aviones. «Se la pasa mirando qué vuelo es el que sale y el que viene», remarca su madre, Varinia. Algunos famosos vienen en vuelos comerciales, pero, en cualquier caso, ninguno se le escapa porque incluso la herramienta del móvil detecta los jets privados de las celebridades.

Eliel Cordón junto a Daniel Radcliffe, el actor que interpreta a Harry Potter en la saga. / LP/DLP

El radar falla

No obstante, a veces falla. El chisme le decía que Alejandro Sanz salía de la Península a las 7.30 horas de la mañana. Calculando la duración del vuelo, Eliel estimó que llegaría unas horas después, por lo que esperó al cantante en el aeropuerto desde las 8.30 de la mañana. Sanz llegó, pero a las 19.30 horas. Para su encuentro, el joven invirtió 90 euros de sus ahorros en comprar el vinilo ¿Y ahora qué +? y el décimo álbum de estudio del cantautor, La música no se toca. Y finalmente consiguió la firma y la fotografía.

Eliel Cordón junto al reguetonero Yandel. / LP/DLP

Eliel no se conforma con poco. Cuando la estrella se dirige a descansar en el hotel, él ya le está esperando en la entrada con la foto impresa para que le echen un autógrafo, bien fresquita, pues fue tomada hace escasas horas. En completar esta misión ha llegado a tardar tres, cuatro y hasta cinco días, llenos de viajes en soledad a lomos de la guagua. También ha tenido que esquivar las indicaciones de muchos seguritas. «Me tiene sudando detrás de la ventana por no saber a qué hora llega», se apena Varinia. Lo que no sabe Eliel es que no es el único espabilado: la mujer también vigila cada uno de los pasos de su hijo a través de una aplicación, pero lo hace, argumenta, para sentirse segura. Ella lo acompañaría en estas aventuras, pero «eso son muchas horas», resume.

Guarda un bonito recuerdo de su acercamiento al cantante Hades66. Se fotografiaron a su llegada al hotel y, cuando se reencontraron a la salida del concierto, aunque había una concentración de 60 personas, el artista reconoció al chiquillo. El famoso más reciente en su podio es el actor Russell Crowe, quien concluyó hace apenas unos días el rodaje de la película El último druida, que se desarrolló en la Cantera de Santiago, Cueva Herrera y Botija, en el municipio de Gáldar.

Eliel estudió los horarios de llegada del intérprete al hotel: «Estuvo tres días llegando a las cuatro de la tarde, después vino a las once de la noche y un día llegó a las dos de la mañana». En total, estuvo una semana entera detrás del protagonista de Gladiator. Incluso un día se levantó a las cinco de la mañana para atraparlo, pues el actor siempre rechazaba hacerse una foto con él porque llegaba cansado tras tantas horas de trabajo. Pero cuando este salió a la farmacia, allí lo remató, explica Eliel.

Eliel Cordón junto a Russell Crowe, protagonista de Galdiator. / LP/DLP

De las fotos a la barbería

Su sueño es llegar a arreglarle el pelo a algún artista, ya que le quedan apenas unos meses para finalizar su curso de barbería. Y no se corta un pelo en decirlo: «A partir de ahora, iré a ver a los famosos con mi mochila cargada de maquinillas, por si acaso». En su punto de mira está el defensa del Albacete Balompié Jesús Vallejo, que viene a Gran Canaria para luchar contra la Unión Deportiva Las Palmas. También se suman Zhamira y Jay Wheeler, que vienen en septiembre. Pero este coto de caza ya se le está quedando pequeño. Su siguiente periplo será ir a Sevilla para dispararse una foto con la colombiana Karol G tras su concierto el próximo año.