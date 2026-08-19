Artenara estrenará un punto turístico junto a Risco Caído por 100.000 euros

Artenara contará con un nuevo Punto de Información Turística tras una inversión de 100.268,35 euros impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gesprotur.

El espacio se instalará en el Parque Manuel Díaz Cruz, junto a la entrada del casco urbano y muy cerca del Centro de Interpretación de Risco Caído, uno de los enclaves culturales más relevantes de Gran Canaria.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses y permitirán que el municipio disponga por primera vez de un punto turístico propio e independiente de otras instalaciones municipales.

Un nuevo punto de bienvenida a Artenara

La ubicación no es casual.

El futuro espacio estará situado en una zona visible y accesible desde la entrada del casco urbano, con el objetivo de que los visitantes puedan recibir información desde el momento en que llegan al municipio.

Además, su proximidad al Centro de Interpretación de Risco Caído permitirá conectar la atención turística con uno de los principales recursos culturales de la cumbre de Gran Canaria.

Risco Caído forma parte del Paisaje Cultural declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2019, uno de los grandes reclamos del municipio.

Hasta ahora, la información se daba desde el Museo Casas Cueva

Artenara no contaba hasta ahora con una oficina turística propia.

La atención a los visitantes se realiza actualmente desde el Museo Etnográfico Casas Cueva, por lo que el nuevo espacio permitirá separar y reforzar este servicio.

El alcalde, Jesús Díaz, considera que disponer de unas instalaciones específicas permitirá mejorar la promoción del municipio y ofrecer al visitante información más completa sobre su patrimonio, paisaje y oferta local.

Turismo para impulsar también el comercio local

El Ayuntamiento confía en que el nuevo punto de información tenga un efecto que vaya más allá de la orientación turística.

El objetivo es también aprovechar la llegada de visitantes para dar visibilidad a los comercios y negocios del municipio.

“Mejorar la experiencia del visitante es también mejorar la economía local”, defendió el alcalde, que considera el nuevo espacio como una oportunidad para promocionar los establecimientos de Artenara.

Tres meses para ponerlo en marcha

La actuación aprovechará parte de la estructura de la plaza construida sobre el Parque Manuel Díaz Cruz.

Una vez comiencen los trabajos, el plazo previsto para su ejecución será de tres meses.

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El nuevo servicio reforzará así la atención turística en el municipio situado a mayor altitud de Gran Canaria y permitirá ofrecer una primera puerta de entrada a quienes lleguen atraídos por sus paisajes, casas cueva, patrimonio arqueológico y entorno de montaña.