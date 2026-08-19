Artenara tendrá un nuevo punto de información turística junto al casco urbano

Artenara contará con un nuevo Punto de Información Turística que se instalará junto a la entrada del casco urbano, en el Parque Manuel Díaz Cruz. La actuación cuenta con una inversión de 100.268 euros de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gesprotur, y permitirá al municipio disponer de un espacio específico para atender a los visitantes.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses y contemplan aprovechar parte de la estructura de la plaza construida sobre el parque. La ubicación busca facilitar el acceso de quienes llegan al municipio y ofrecerles información sobre sus recursos y servicios turísticos.

El futuro equipamiento estará situado además próximo al Centro de Interpretación de Risco Caído, dedicado a divulgar los valores arqueológicos y culturales del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2019.

Un espacio independiente

El consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, visitó recientemente el emplazamiento junto al alcalde de Artenara, Jesús Díaz, y los equipos técnicos de ambas administraciones. Solana señaló que la actuación responde a una demanda planteada por el Ayuntamiento y defendió que el nuevo equipamiento debe servir para mejorar la experiencia de quienes visitan el municipio.

Artenara dispone de atractivos naturales y culturales, pero hasta ahora no contaba con un punto de información turística exclusivo e independiente de las dependencias municipales. Esta carencia hacía que la atención a los visitantes se desarrollara actualmente en el Museo Etnográfico Casas Cueva.

El alcalde, Jesús Díaz, destacó precisamente la posibilidad de disponer de unas instalaciones propias. Según explicó, el nuevo espacio permitirá mejorar la promoción del municipio y facilitar a los visitantes información sobre sus recursos y la oferta disponible.

Una nueva ventana para el comercio local

Díaz vinculó además la mejora de la atención turística con la actividad económica del municipio. "Mejorar la experiencia del visitante es también mejorar la economía local", afirmó, al considerar que el punto de información puede convertirse en una nueva vía de promoción para el comercio de Artenara.

Noticias relacionadas

La ubicación del espacio es uno de los elementos destacados del proyecto. Se situará en una zona próxima a la entrada del núcleo urbano, visible y accesible desde la vía, y a poca distancia del Centro de Interpretación de Risco Caído. El emplazamiento permitirá orientar a los visitantes sobre los recursos del municipio desde uno de sus principales puntos de acceso.