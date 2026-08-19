El avión que lleva 55 años bajo el mar en Gran Canaria: así luce el ‘Zorro 33’ a 29 metros de profundidad

A 29 metros de profundidad, sobre un extenso fondo de arena situado frente a la costa sureste de Gran Canaria, descansan los restos de un avión militar desde hace más de medio siglo. Un vídeo grabado por el Club de Buceo Aventura y Gloria muestra el estado actual del Zorro 33, un Douglas DC-3 que sufrió un accidente poco después de despegar de la Base Aérea de Gando el 30 de junio de 1971.

Las imágenes permiten recorrer algunas de las estructuras del aparato, actualmente cubiertas por organismos marinos y rodeadas por grandes bancos de peces. El fuselaje ha desaparecido prácticamente por completo, pero todavía pueden distinguirse partes de las alas, los motores y la sección de cola.

El último vuelo del ‘Zorro 33’

El aparato estaba identificado como T.3-37 y pertenecía al Escuadrón 461, conocido como Los Zorros, del Ala Mixta número 46 del Ejército del Aire. Su sobrenombre procedía precisamente de su indicativo dentro de esta unidad militar destinada en la Base Aérea de Gando.

La tarde del 30 de junio de 1971, el avión despegó de Gran Canaria con cinco tripulantes y destino a El Aaiún, donde debía participar en una operación relacionada con un lanzamiento de paracaidistas.

Pocos minutos después del despegue, el Zorro 33 comenzó a tener dificultades para ganar altura. Las informaciones disponibles sobre el accidente apuntan a que uno de sus motores perdió potencia, por lo que el aparato descendió rápidamente hasta impactar contra el mar en las proximidades de la playa de Vargas.

Así es el avión militar DC-3 "Zorro 33" hundido frente a la Playa de Vargas, en Gran Canaria / Eduardo Grandio (Foro Buceo)

El accidente tuvo consecuencias trágicas. De sus cinco tripulantes, dos sobrevivieron y tres perdieron la vida. Los equipos de rescate recuperaron el cuerpo del comandante, mientras que los otros dos militares fueron dados por desaparecidos después de las labores de búsqueda.

Según los testimonios recogidos sobre el suceso, el aparato permaneció durante unos minutos sobre la superficie antes de hundirse definitivamente. Sus restos quedaron depositados sobre el fondo arenoso y fueron fragmentándose con el paso de las décadas.

Un refugio para numerosas especies

Más de medio siglo después del accidente, las estructuras del Zorro 33 se han convertido en un importante punto de concentración de vida marina en medio de una amplia llanura de arena.

El vídeo del Club de Buceo Aventura y Gloria muestra grandes bancos de peces alrededor del pecio, además de ejemplares que aprovechan los huecos del antiguo avión como refugio. En la zona pueden observarse roncadores, viejas, sargos y jureles, así como diferentes especies de rayas.

Un tesoro bajo las aguas del Atlántico / LP/DLP

También se ha documentado en sus alrededores la presencia ocasional de angelotes, tembladeras, medregales y otros animales propios de las aguas de Gran Canaria. La ausencia de grandes estructuras naturales en el fondo convierte los restos del aparato en un lugar especialmente atractivo para la fauna.

El avión se encuentra frente a la playa de Vargas y solo puede alcanzarse en embarcación. Su profundidad, las corrientes y las condiciones del mar hacen que la visita requiera experiencia, una planificación adecuada y el acompañamiento de profesionales.