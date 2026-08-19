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El bar de Gran Canaria donde comer cocina canaria de toda la vida: platos contundentes y precios económicos

El establecimiento destaca por ofrece diferentes elaboraciones características de la gastronomía tradicional

Un lugar perfecto para disfrutar de la cocina tradicional en Gran Canaria

Un lugar perfecto para disfrutar de la cocina tradicional en Gran Canaria / Tripadvisor

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Helena Ros

Helena Ros

En Gran Canaria todavía existen establecimientos que mantienen la esencia de los bares tradicionales, ofreciendo a sus clientes las recetas canarias tradicionales servidas en generosas raciones. Uno de estos lugares es el Bar Restaurante Los Rubios, un local que se ha convertido en un imprescindible para disfrutar de los clásicos de la gastronomía canaria.

Platos de la cocina canaria tradicional

La carta del establecimiento reúne algunas de las elaboraciones de la cocina del archipiélago, ofreciendo platos pensados para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Ente sus opciones se encuentran:

  • Potaje de berros
  • Gofio escaldado
  • Carne de cochino en adobo
  • Carne en salsa
  • Queso tierno a la plancha con mermelada
  • Papas arrugadas con mojo
  • Garbanzada
  • Ropa vieja

Raciones generosas a precios económicos

Para completar la experiencia, los clientes pueden disfrutar de algunos postres caseros como la mousse de chocolate o el arroz con leche, dos clásicos perfectos para los amates del dulce.

Uno de los aspectos más valorados por quienes han visitado el bar es la excelente relación calidad-precio que ofrece, presentándose como una alternativa perfecta para disfrutar de la gastronomía canaria sin gastar mucho.

Horario y ubicación

Bar Restaurante Los Rubios se encuentra en la calle Los Molinas, 1, en el barrio de Lanzarote (Valleseco). Cuenta con 4 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y no han dudado en compartir su experiencia gastronómica.

El establecimiento abre solo durante el fin de semana y su horario cambia dependiendo el día:

  • Viernes: de 8:30 a 22:30 horas.
  • Sábado: de 7:00 a 23:00 horas.
  • Domingo: de 7:00 a 22:00 horas.

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Con su apuesta por la cocina canaria tradicional, sus platos abundantes y sus precios ajustados, este bar se presenta con una parada obligatoria para quienes busquen disfrutar de los sabores de siempre.

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