El Cabildo de Gran Canaria analizará el impacto del cambio climático en Inagua y sus pinares

La Reserva de la Biosfera de Gran Canaria participará durante los próximos tres años en un programa internacional destinado a desarrollar medidas de adaptación frente al cambio climático en territorios insulares. La iniciativa, denominada BIOSPHERE Living Lab, permitirá estudiar en la Isla la disponibilidad de agua para la fauna silvestre y el estado de los pinares secos del sur, además de incorporar a once centros educativos al proyecto.

El programa reúne a 17 Reservas de la Biosfera de España, Portugal, Cabo Verde y São Tomé y Príncipe, junto con administraciones públicas, universidades y entidades ambientales. El objetivo es desarrollar y probar soluciones adaptadas a las características de cada territorio y compartir posteriormente los resultados con otras islas.

El proyecto dispone de un presupuesto global de 4,19 millones de euros, cofinanciado en un 85% por el FEDER, y tendrá una duración de tres años, hasta diciembre de 2029. La participación del Cabildo de Gran Canaria asciende a 333.364,50 euros, de los que 283.359,83 euros corresponden a fondos europeos y 50.004,67 euros a financiación propia.

Agua para la fauna

Una de las actuaciones previstas en Gran Canaria será el diagnóstico de nacientes y bebederos para determinar las necesidades de agua de la fauna en zonas de especial valor de conservación. El trabajo incluirá la elaboración y ejecución de un proyecto destinado a mejorar la disponibilidad de este recurso, con especial atención a Inagua.

El programa contempla además un estudio genético y diagnóstico del pinar seco del sur de Gran Canaria. Los trabajos se centrarán especialmente en montes públicos como Tauro y Arguineguín y servirán para establecer protocolos destinados a favorecer la conservación y adaptación de estas masas forestales.

La actuación permitirá también avanzar en la creación y tramitación de una fuente semillera para estos pinares. En estos trabajos colaborará la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria.

Los colegios

El proyecto contempla realizar un diagnóstico en once centros educativos públicos situados dentro del ámbito de la Reserva de la Biosfera para identificar sus principales vulnerabilidades ante los efectos del cambio climático.

A partir de estos análisis se plantearán soluciones basadas en la naturaleza adaptadas a las necesidades detectadas. La iniciativa pretende incorporar el conocimiento y la participación de la comunidad educativa a las actuaciones de adaptación.

El proyecto se completará con acciones de formación, sensibilización y participación, además de intercambios de conocimiento entre los territorios participantes. La finalidad es que las experiencias desarrolladas en Gran Canaria puedan trasladarse y replicarse en otras islas y territorios que afrontan problemas similares.

El Gobierno de Canarias actuará como socio principal y articulador entre los participantes a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Por su parte, el Cabildo participa mediante el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera.

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La iniciativa se enmarca en el programa INTERREG VI-D Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2021-2027 y plantea utilizar las Reservas de la Biosfera como laboratorios vivos en los que combinar conocimiento científico y técnico, participación social, ciencia ciudadana y soluciones basadas en la naturaleza.