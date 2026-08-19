Una conocida tienda de Telde busca nuevo dueño después de 25 años: «Me gustaría que alguien la quiera y la cuide»

Después de 25 años detrás del mostrador, ha llegado el momento de un cambio para uno de los comercios que ha acompañado durante más de dos décadas la vida comercial de San Gregorio, en Telde. Universo & Co., anteriormente conocido como Complementos Universo, busca una persona dispuesta a recoger el testigo de su actual propietaria y continuar con la actividad.

No se trata de un cierre motivado por el funcionamiento del establecimiento. Su propietaria, Onesima Amador Cabrera, ha decidido poner fin a su trayectoria profesional por jubilación y traspasar un negocio que permanece operativo, conserva su clientela y cuenta con la infraestructura necesaria para continuar su actividad.

«Me gustaría que se quedara la tienda alguien que la quiera y que la cuide», explica Amador, para quien encontrar un relevo supone algo más que desprenderse de un establecimiento después de un cuarto de siglo.

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«La tienda ha vivido momentos muy buenos y también épocas más difíciles»

Durante estos 25 años, el establecimiento ha atravesado diferentes etapas del comercio de Telde y los cambios experimentados en los hábitos de consumo. Su propietaria atribuye parte de su permanencia a la relación construida con quienes han pasado durante todo este tiempo por el negocio.

«Aquí han pasado muchas personas durante estos 25 años y con muchas de ellas se ha creado una relación que va mucho más allá de la de una clienta y una tienda», asegura.

La cercanía con los clientes ha sido precisamente una de las señas de identidad que Amador ha tratado de mantener. «Siempre hemos querido ser una tienda cercana, donde la gente se sienta cómoda y donde pueda encontrar cosas diferentes», señala.

El establecimiento se ha especializado en moda y complementos, aunque durante su trayectoria ha ido adaptando su oferta a diferentes gustos y necesidades.

«La tienda ha vivido momentos muy buenos y también épocas más difíciles, pero siempre hemos estado ahí. Hemos acompañado a muchas personas y muchas familias de Telde durante todos estos años», recuerda su propietaria.

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Un traspaso con el negocio en funcionamiento

La intención ahora es que la jubilación de Amador no suponga el final de Universo & Co. El traspaso incluye una base comercial ya creada, mobiliario y equipamiento, existencias para continuar la actividad, presencia en redes sociales y una clientela fidelizada.

Según la información facilitada por el establecimiento, existe además un acuerdo de alquiler con la propiedad del inmueble que permitiría facilitar la continuidad de la actividad.

El futuro responsable podría mantener el concepto actual de la tienda o introducir cambios para desarrollar un nuevo proyecto comercial aprovechando la infraestructura existente.

La propuesta se dirige tanto a quienes busquen una vía de autoempleo como a profesionales o marcas interesados en ampliar su actividad en Telde.

Onesima Amador Cabrera, una mujer muy conocida y querida en Telde / LP/DLP

El final de una etapa después de 25 años

Para Amador, el traspaso supone cerrar una etapa profesional marcada especialmente por la relación mantenida con sus clientes. Su deseo es que el establecimiento pueda seguir formando parte del comercio de San Gregorio una vez llegue su jubilación.

Las personas interesadas en conocer las condiciones del traspaso o concertar una visita pueden contactar con la familia a través del 628 44 60 95, teléfono facilitado en el anuncio.

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Universo & Co. busca así convertir la jubilación de quien ha estado al frente del establecimiento durante un cuarto de siglo no en un punto final, sino en el comienzo de una nueva etapa para un negocio ya conocido por varias generaciones de clientes de Telde