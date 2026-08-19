Denuncian graves problemas de accesibilidad por rotura de ascensores en uno de los accesos a Playa del Inglés, en la zona del Paseo de El Veril

Usuarios de Playa del Inglés denuncian el estado y las condiciones de accesibilidad existentes en uno de los accesos a la playa situado en la zona del Paseo de El Veril, donde, según manifiestan, los dos ascensores están averiados con lo que las personas con movilidad reducida, mayores o con dificultades para desplazarse encuentran importantes obstáculos para poder llegar a la playa en condiciones adecuadas de seguridad y autonomía.

El acceso se encuentra estructurado en dos niveles. En el primer tramo, que conecta el paseo con el siguiente nivel, existen dos ascensores destinados a facilitar el desplazamiento entre ambas alturas. Sin embargo, los usuarios denuncian que estos elevadores sufren averías con frecuencia, llegando a encontrarse en ocasiones uno de ellos fuera de servicio y, en otras, ambos.

La situación se agrava en el segundo nivel, donde existe otro ascensor que, según los usuarios, no habría llegado a entrar en funcionamiento con normalidad, dejando sin una alternativa accesible a quienes no pueden utilizar las escaleras o los tramos de fuerte pendiente.

Desde este punto, el recorrido hacia la playa incluye varios tramos de bajada —aproximadamente entre tres y cuatro, según los usuarios— que consideran excesiva y difícil de afrontar para personas mayores y, especialmente, para personas que utilizan silla de ruedas.

Noticias relacionadas

Los denunciantes señalan que estas condiciones hacen que el acceso resulte muy complicado para las personas mayores y prácticamente imposible para determinadas personas con movilidad reducida si los sistemas mecánicos de accesibilidad no funcionan.