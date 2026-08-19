La Feria de Ganado del Pino reunirá 350 animales en Osorio

La Feria de Ganado del Pino reunirá este domingo 23 de agosto entre las 10.00 y las 15.00 horas a unos 350 animales de 37 ganaderos de Gran Canaria en la Finca de Osorio, en Teror. La jornada, con entrada libre, abrirá el programa festivo de las fiestas del Pino 2026.

El recinto tendrá acceso desde la zona de Los Granadillos y contará durante la mañana con guaguas gratuitas de Global para trasladar a los asistentes desde el casco de Teror hasta Osorio. La organización ha previsto así facilitar el acceso a una de las primeras citas del programa de las fiestas.

La muestra incluirá ganado vacuno, bovino, caprino, ovino y equino, además de un programa de actividades vinculadas a las tradiciones del sector primario. Entre ellas figuran una carrera de sortijas, una gymkana de yuntas, el desfile de ganado, demostraciones de trilla y arado romano y exhibiciones de trasquila.

Tradición y actividades familiares

La programación se completará con paseos en burro, talleres medioambientales, ordeño y elaboración de queso, así como una degustación de pella de gofio. También habrá una muestra ornitológica y demostraciones de descamisada y desgranada de piñas. Las exhibiciones contarán con la colaboración del Club de Arrastre la Caldera y el Club de Arrastre Gran Canaria.

La música tradicional tendrá también presencia en la jornada a partir de las 12.00 horas, con la actuación de la Parranda El Lebrillo y el Cuerpo de Baile El Álamo. La entrega de trofeos y premios está prevista para las 13.30 horas. Los ganaderos participantes podrán optar además a los premios y ayudas al transporte de los animales, que este año alcanzarán los 21.460 euros, casi 5.000 euros más que en 2025.

El Pino arranca su programa festivo

La concejala de Desarrollo Rural de Teror, Irene Ortega, ha defendido que la feria debe servir para reivindicar el papel del sector primario. “Esta celebración debe servirnos para reflexionar sobre la importancia del Sector Primario y sobre la responsabilidad compartida que tenemos como sociedad de protegerlo, fortalecerlo y reconocer su contribución”, señaló.

La edil considera que el respaldo a la actividad ganadera supone también una forma de preservar el territorio y las tradiciones. La feria cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Aula de la Naturaleza de Osorio, además de empresas privadas.

La Feria de Ganado será una de las primeras citas del programa de las Fiestas del Pino 2026, que contempla alrededor de un centenar de espectáculos y actividades festivas y religiosas entre el 21 de agosto y el 26 de septiembre. El arranque oficial del programa festivo tendrá lugar el 28 de agosto con el pregón del doctor Luis Peña.

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El programa religioso comenzará el 5 de septiembre con la bajada de la imagen de la Virgen del Pino, mientras que la bandera festiva ondeará desde el 1 de septiembre en la Basílica de Teror.