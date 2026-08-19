Ingresada en Gran Canaria, escuchó por teléfono cómo intentaban salvar a su marido en Lanzarote

Primero fue él quien se negó a rendirse cuando ella estaba gravemente enferma. Meses después, los papeles se invirtieron de la forma más cruel posible.

Patricia Bartlett se encontraba hospitalizada en Gran Canaria recuperándose de una operación cuando recibió una llamada desde Lanzarote. Al otro lado del teléfono le comunicaron que su marido, Stuart, se había desplomado mientras trabajaba y que los sanitarios estaban intentando reanimarlo.

Según relata Patricia en una entrevista publicada por The Sun, solo pudo quedarse al teléfono y escuchar durante unos 45 minutos los intentos por salvar al hombre que meses antes había insistido en llevarla a un hospital cuando su estado empeoró.

Aquella decisión, siempre según su testimonio recogido por el diario británico, terminó siendo clave para salvarle la vida.

“Si no la hubiera traído, no habría superado las siguientes 24 horas”

Patricia contó a The Sun que en mayo de 2024 comenzó a sufrir un fuerte dolor abdominal y náuseas mientras trabajaba en Lanzarote.

Su estado empeoró pese a haber recibido atención médica y, tras varios días prácticamente sin poder comer ni recuperarse, Stuart decidió llevarla a un hospital privado. “No voy a permitir que mi mujer siga sufriendo así”, recuerda Patricia que le dijo.

Allí los médicos descubrieron que tenía el intestino perforado.

Patricia Bartlett estaba ingresada en Gran Canaria cuando recibió la llamada en la que supo que su marido Stuart había sufrido una parada cardiaca en Lanzarote. / La Provincia

Según el relato de Patricia, un médico le aseguró a Stuart: “Si no la hubieras traído, no creo que hubiera superado las siguientes 24 horas”.

“Eres mi mujer y eres preciosa”

Patricia tuvo que ser operada de urgencia y le colocaron una bolsa de colostomía. Ella misma explicó al diario británico que el impacto emocional fue enorme y que llegó a decirle a Stuart que podía dejarla.

La respuesta de él fue inmediata: “Eres mi mujer. Y eres preciosa”. Tras seis días en cuidados intensivos, Patricia pudo regresar a casa y continuar con su recuperación.

Meses después decidió someterse a una nueva intervención, esta vez en Gran Canaria, para retirar la bolsa.

El último mensaje antes de la tragedia

La operación tuvo lugar en marzo de 2025 y duró alrededor de cinco horas.

Cuando Patricia despertó, Stuart estaba junto a ella, pero tuvo que regresar rápidamente a Lanzarote para ocuparse de los negocios de la pareja. Antes de marcharse, le dio un beso en la frente.

A la mañana siguiente, Patricia encontró en su teléfono un mensaje suyo: “Eres valiente y fuerte, y estoy orgulloso de ti”. Intentó llamarlo varias veces, pero no obtuvo respuesta.

Stuart había sido clave meses antes para que Patricia recibiera a tiempo la atención médica que necesitaba tras sufrir una perforación intestinal. / La Provincia

Horas después recibió una llamada de uno de sus clientes: Stuart se había desplomado mientras hacía entregas y los sanitarios estaban intentando reanimarlo.

45 minutos escuchando desde Gran Canaria

Patricia seguía ingresada y no podía desplazarse hasta Lanzarote. “Todo lo que podía hacer era quedarme escuchando el revuelo de fondo”, explicó a The Sun.

Los sanitarios intentaron reanimar a Stuart durante unos 45 minutos, pero finalmente tuvieron que detener las maniobras. Tenía 44 años.

La autopsia determinó posteriormente que había sufrido una parada cardiaca relacionada con una cardiopatía isquémica con hipertrofia cardiaca, según el testimonio publicado por el diario británico.

Tras la muerte de Stuart, Patricia puso en marcha una campaña para recaudar fondos destinados a desfibriladores y formación en reanimación cardiopulmonar. / La Provincia

Una campaña para instalar desfibriladores

Diez días después, Stuart fue despedido en Lanzarote. Patricia ha decidido transformar parte de ese duelo en una iniciativa de prevención.

Ha impulsado Stuart’s Prevention Plan, una campaña para recaudar fondos destinados a adquirir desfibriladores y ofrecer formación en reanimación cardiopulmonar. “No puedo traer a Stuart de vuelta, pero puedo ayudar a otros para que no tengan que sufrir el dolor y la tristeza con los que vivo cada día”, explica.

La historia, contada por Patricia a The Sun, deja una paradoja difícil de olvidar: el hombre que logró que ella llegara a tiempo al hospital terminó muriendo meses después mientras su mujer, desde otra isla, solo podía escuchar por teléfono cómo intentaban salvarlo.