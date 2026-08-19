El legado vivo del Museo de La Gañanía pasa a ser propiedad de la Fundación Canaria Proyecto Comunitario

La Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea formalizará este jueves la compra del Museo de La Gañanía, uno de los espacios que forman parte de Museos Vivos La Aldea. La adquisición permitirá garantizar la continuidad de este enclave dedicado a la conservación y divulgación de la historia y las formas de vida tradicionales del municipio. La operación ha sido posible gracias a una aportación de 200.000 euros del Gobierno de Canarias, canalizada a través de la consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura.

La Fundación lleva años utilizando, conservando y manteniendo La Gañanía como uno de los principales espacios del Proyecto Comunitario de La Aldea. El conjunto permite mostrar especialmente a las nuevas generaciones cómo era la vida cotidiana en el municipio y cuáles eran las principales actividades que sostenían la economía familiar.

Museo Vivo de La Aldea. / Fedac

El museo no se limita a una colección de objetos antiguos. El espacio conserva una vivienda, una finca, un estanque, una gañanía y diferentes dependencias vinculadas al cuidado de animales y a las labores tradicionales, elementos que permiten recrear y explicar las condiciones de vida de generaciones anteriores.

Una finca ligada a la historia local

La historia de la propiedad está vinculada también al denominado Pleito de La Aldea. Tras la recuperación de tierras y bienes por parte de los vecinos, las propiedades fueron heredándose y dividiéndose progresivamente entre las distintas generaciones.

Parte del conjunto logró mantenerse y sus propietarios, y posteriormente sus herederos, residentes en Las Palmas de Gran Canaria, permitieron durante años de manera altruista que el Proyecto Comunitario utilizara estos espacios con fines culturales y divulgativos.

La Fundación destaca la importancia de esta cesión para el desarrollo posterior de La Gañanía, ya que permitió mantener abierto el espacio y avanzar en su recuperación antes de que pudiera plantearse su adquisición definitiva.

Burros, vacas y gallinas

La rehabilitación y conservación se llevó a cabo de forma progresiva, en buena medida gracias al trabajo voluntario. Durante este proceso se mantuvieron elementos como el estanque, la gañanía y las zonas destinadas tradicionalmente a los animales.

Vacas, cabras, gallinas, burros, ovejas o camellos han formado parte a lo largo de los años de las actividades del museo, contribuyendo a explicar a miles de visitantes cómo era la vida rural y el aprovechamiento de los recursos en La Aldea.

Noticias relacionadas

Una de las particularidades del proyecto es que buena parte de las personas encargadas de transmitir estos conocimientos han conocido directamente esas formas de vida. Sus testimonios permiten incorporar al recorrido no solo la conservación de objetos y espacios, sino también la memoria y las experiencias de quienes vivieron aquella realidad.