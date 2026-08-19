Mogán incorpora por primera vez un inspector a su Policía Local

El Ayuntamiento de Mogán ha incorporado por primera vez la figura de inspector a la estructura de la Policía Local de Mogán, tras el nombramiento de Marco Antonio Domínguez García para ocupar el puesto con carácter temporal y excepcional. La designación se produce después de que el agente superara el proceso selectivo convocado mediante concurso de méritos.

Domínguez asume así una responsabilidad que hasta ahora no existía dentro de la estructura jerárquica del cuerpo municipal. El nuevo inspector ha valorado las posibilidades de promoción interna y ha agradecido al Consistorio el impulso dado a la carrera profesional dentro de la plantilla.

“Nunca ha habido en esta plantilla la figura de inspector”, señaló Domínguez, que también destacó los cambios realizados en los últimos meses para reorganizar los distintos niveles de mando de la Policía Local.

Nuevas plazas en la estructura de mando

Según explicó el inspector, el Ayuntamiento ha creado dos plazas de subinspector y dos de oficial. A estas medidas se suman los cinco agentes que recientemente han ascendido a la categoría de oficial. El objetivo de estas actuaciones, según expuso Domínguez, es avanzar en la organización jerárquica de la Policía Local conforme a lo establecido en la normativa aplicable.

El puesto de inspector se integra en la Escala Ejecutiva, Grupo A, Subgrupo A2. Su provisión se ha realizado de forma temporal y excepcional a través del concurso de méritos convocado para cubrir la plaza.

Una plantilla de 50 miembros

La Policía Local de Mogán está integrada actualmente por 50 miembros. De acuerdo con los datos facilitados por el Ayuntamiento, la plantilla se distribuye entre un inspector, cinco oficiales y 44 policías.

A esta estructura está previsto que se incorporen próximamente entre 14 y 15 nuevos agentes, procedentes de la próxima promoción de policías locales, según indicó Domínguez.

La llegada de estos efectivos ampliará una plantilla que afronta al mismo tiempo cambios en sus niveles de mando, con la incorporación de la figura del inspector y la creación de nuevas plazas dentro de la estructura jerárquica del cuerpo.